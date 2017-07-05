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В Уфе двух коммерсантов осудят за махинации при госзакупках для детсадов

5 июля 2017, 11:56
Директора двух компаний пытались дать взятку сотруднику Госкомзаказа и требовали деньги за «слив» аукциона.

В ближайшее время в Уфе начнётся суд над директорами двух коммерческих фирм ООО «РИАН» и «ЭлектроУниверсалСервис», сообщили в прокуратуре.

Предприниматели обвиняются в коммерческом подкупе и покушении на дачу взятки. Как удалось установить следователям, в 2014 году 50-летняя директор ООО «РИАН» передала председателю аукционной комиссии госкомзаказа дорогостоящий планшет за якобы оказанную помощь в допуске к аукциону на поставку оборудования в детские сады на сумму более 16 млн рублей. Однако чиновник не оказывал никакой поддержки и от взятки отказался.

Ещё один эпизод с участием уже обоих коммерческих фирм произошёл в декабре 2015 года, тогда директор названной фирмы со своим коллегой из «ЭлетроУниверсалСервиса» умышлено «слили» аукцион о поставке кроватей в детские сады, предложив худшие условия по исполнению госконтракта. За это они получили 260 тысяч рублей от третьего участника торгов. При получении денег женщина была задержана оперативниками ФСБ.

В ходе расследования следователи добились ареста счетов и имущества обвиняемых на общую сумму более 22 млн рублей.

В случае если вина подсудимых будет доказана в суде, то им грозит до девяти лет лишения свободы и штрафы, в десятки раз превышающие сумму подкупа.

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