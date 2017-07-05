В Уфе двух коммерсантов осудят за махинации при госзакупках для детсадов

Ещё один эпизод с участием уже обоих коммерческих фирм произошёл в декабре 2015 года, тогда директор названной фирмы со своим коллегой из «ЭлетроУниверсалСервиса» умышлено «слили» аукцион о поставке кроватей в детские сады, предложив худшие условия по исполнению госконтракта. За это они получили 260 тысяч рублей от третьего участника торгов. При получении денег женщина была задержана оперативниками ФСБ.