Первенство России по футболу U-17: В Уфе прошли четвертьфиналы

Сегодня в Уфе прошли четвертьфинальные матчи первенства России. В полуфинал вышли «Чертаново» (Москва), «Краснодар», СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) и УОР-5 (Московская область). Теперь эти команды встретятся на поле 7 июля.
Вот результаты сегодняшнего игрового дня.
Четвертьфинальные матчи, стадион «Нефтяник» г. Уфа.
«Спартак» (Москва) - «Чертаново» (Москва) – 2:4;
«Краснодар» (Краснодар) - «Академия» (Тольятти) - 1:0;
СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань) – 0:0 (3:1 по пенальти);
«Локомотив» (Санкт-Петербург) - УОР-5 (Московская область) – 0:3.
Матчи за 9-16 места, стадион «Динамо» г. Уфа.
«Уфа» (Уфа) – «Луч-Энергия» (Владивосток) - 4:0;
«Зенит» (Санкт-Петербург) - Академия «Ротор» (Волгоград) - 4:0;
ЦСКА (Москва) - «Текстильщик» (Иваново) - 2:0;
Академия «Рамзан» (Грозный) - «Анжи» (Махачкала) - 1:3.
Завтра, 6 июля, на уфимском стадионе «Нефтяник» пройдут матчи за 17-20 места (время – местное):
10.00 «Динамо» (Москва) - «Тюмень» (Тюмень);
12.00 «Енисей» (Красноярск) - «Томь» (Томск).
В пятницу 7 июля в Уфе пройдут следующие игры первенства (время – местное):
Матчи за 5-8 места, стадион «Нефтяник»
10.00 «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань);
12.00 «Академия» (Тольятти) – «Локомотив» (Санкт-Петербург).
Полуфинальные матчи, стадион «Нефтяник»
14.00 «Чертаново» (Москва) – СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург);
16.00 «Краснодар» (Краснодар) – УОР-5 (Московская область).
Матчи за 13-16 места, стадион «Динамо»
10.00 «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Текстильщик» (Иваново);
12.00 Академия «Ротор» (Волгоград) - Академия «Рамзан» (Грозный).
Матчи за 9-12 места, стадион «Динамо»
14.00 «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала).
16.00 «Уфа» (Уфа) - ЦСКА (Москва).