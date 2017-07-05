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Первенство России по футболу U-17: В Уфе прошли четвертьфиналы

5 июля 2017, 19:19
В Уфе на стадионе «Нефтяник» определились полуфиналисты первенства России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2000 г.р.).

Сегодня в Уфе прошли четвертьфинальные матчи первенства России. В полуфинал вышли «Чертаново» (Москва), «Краснодар», СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) и УОР-5 (Московская область). Теперь эти команды встретятся на поле 7 июля.

Вот результаты сегодняшнего игрового дня.

Четвертьфинальные матчи, стадион «Нефтяник» г. Уфа.

«Спартак» (Москва) - «Чертаново» (Москва) – 2:4;

«Краснодар» (Краснодар) - «Академия» (Тольятти) - 1:0;

СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань) – 0:0 (3:1 по пенальти);

«Локомотив» (Санкт-Петербург) - УОР-5 (Московская область) – 0:3.

Матчи за 9-16 места, стадион «Динамо» г. Уфа.

«Уфа» (Уфа) – «Луч-Энергия» (Владивосток) - 4:0;

«Зенит» (Санкт-Петербург) - Академия «Ротор» (Волгоград) - 4:0;

ЦСКА (Москва) - «Текстильщик» (Иваново) - 2:0;

Академия «Рамзан» (Грозный) - «Анжи» (Махачкала) - 1:3.

Завтра, 6 июля, на уфимском стадионе «Нефтяник» пройдут матчи за 17-20 места (время – местное):

10.00 «Динамо» (Москва) - «Тюмень» (Тюмень);

12.00 «Енисей» (Красноярск) - «Томь» (Томск).

В пятницу 7 июля в Уфе пройдут следующие игры первенства (время – местное):

Матчи за 5-8 места, стадион «Нефтяник»

10.00 «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань);

12.00 «Академия» (Тольятти) – «Локомотив» (Санкт-Петербург).

Полуфинальные матчи, стадион «Нефтяник»

14.00 «Чертаново» (Москва) – СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург);

16.00 «Краснодар» (Краснодар) – УОР-5 (Московская область).

Матчи за 13-16 места, стадион «Динамо»

10.00 «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Текстильщик» (Иваново);

12.00 Академия «Ротор» (Волгоград) - Академия «Рамзан» (Грозный).

Матчи за 9-12 места, стадион «Динамо»

14.00 «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала).

16.00 «Уфа» (Уфа) - ЦСКА (Москва).

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