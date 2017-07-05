Первенство России по футболу U-17: В Уфе прошли четвертьфиналы

Сегодня в Уфе прошли четвертьфинальные матчи первенства России. В полуфинал вышли «Чертаново» (Москва), «Краснодар», СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) и УОР-5 (Московская область). Теперь эти команды встретятся на поле 7 июля.