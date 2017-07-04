Киберфутбол: Уфёнка обвинили в неспортивном поведении и забанили

Роберт Фахретдинов одержал победу в турнире, названном Федерацией киберфутбола Кубком России 2017 в дисциплине FIFA, он прошел в Москве с 23 по 25 июня. Киберфутболист Сергей Kefir Никифоров на своем канале в youtube (779 тысяч подписчиков) 30 июня выложил ролик, в котором больше часа рассказывал о том, что в ходе турнира Уфёнок не раз нарушил правила спортивного поведения, в том числе дважды (в играх с разными соперниками) нажав на кнопку «PS» во время игры, после чего он должен был, по мнению Никифорова, остановиться, спросить своего соперника, можно ли продолжить игру, чего он не сделал. Сергей Никифоров, больше известный по своему нику как Kefir, подробно изложил свое видение ситуации, обвинил Роберта в неспортивном поведении и потребовал от Федерации киберфутбола (ФКФ) принять меры: либо лишить Фахретдинова завоеванного им трофея, либо отстранить его от соревнований, а также внести изменения в регламент турниров под эгидой ФКФ, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций. В противном случае Никифиров пообещал не участвовать впредь в соревнованиях под эгидой ФКФ и призвал к этому и других игроков ТОП-уровня.