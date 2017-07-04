Киберфутбол: Уфёнка обвинили в неспортивном поведении и забанили

Эту историю сейчас активно обсуждают в среде подростков, увлекающихся киберфутболом. Представителя ФК "Уфа" Роберта Ufenok Фахретдинова забанили (отстранили от соревнований) Федерации киберфутбола до конца турниров по FIFA 2017. За то, что он случайно или нет - нажал на кнопку PS в ходе игры, что в принципе может повлиять на ход игры. Плюс за другие "проколы". Это случилось 1 июля после того, как киберфутболист и видеоблогер Сергей Kefir Никифоров рассказал об этих "проколах" на своем канале в Youtube. Его ролик "Они вам не чемпионы/Скандал года" набрал 389 тысяч просмотров за три-четыре дня. Мы решили разобраться в ситуации.
Предыстория
Роберт Фахретдинов одержал победу в турнире, названном Федерацией киберфутбола Кубком России 2017 в дисциплине FIFA, он прошел в Москве с 23 по 25 июня. Киберфутболист Сергей Kefir Никифоров на своем канале в youtube (779 тысяч подписчиков) 30 июня выложил ролик, в котором больше часа рассказывал о том, что в ходе турнира Уфёнок не раз нарушил правила спортивного поведения, в том числе дважды (в играх с разными соперниками) нажав на кнопку «PS» во время игры, после чего он должен был, по мнению Никифорова, остановиться, спросить своего соперника, можно ли продолжить игру, чего он не сделал. Сергей Никифоров, больше известный по своему нику как Kefir, подробно изложил свое видение ситуации, обвинил Роберта в неспортивном поведении и потребовал от Федерации киберфутбола (ФКФ) принять меры: либо лишить Фахретдинова завоеванного им трофея, либо отстранить его от соревнований, а также внести изменения в регламент турниров под эгидой ФКФ, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций. В противном случае Никифиров пообещал не участвовать впредь в соревнованиях под эгидой ФКФ и призвал к этому и других игроков ТОП-уровня.
Руководитель ФКФ Юрий Сошинский уже первого июля отреагировал на это видео. Он сообщил, что «Роберт нажимал кнопку PS умышленно в обоих матчах, тем самым выказал неуважение к соперникам и к организаторам турнира решив, что если это не запрещено регламентом, то разрешено».
- Роберт получает бан на все турниры в FIFA 17 от ФКФ России и на все турниры партнёров ФКФ России, если они поддержат это решение, исключая простые отборочные турниры и финал Чемпионата России 2017 по киберфутболу / ESWC Russia 2017 — 22-24 сентября 2017, - сообщил Юрий Сошинский. 2 июля видео с его комментариями появилось в Youtube. По словам Юрия Сошинского, только в два летних месяца пройдут Кубки Поволжья, Урала и Москвы, а также несколько онлайн-турниров с призовым фондом в 100 – 150 тыс руб. Так что наказание для Роберта, по мнению Сошинского, достаточно серьезное.
Зачинщик разбирательства Сергей Никифоров в принципе реакцией ФКФ остался доволен и записал второй видеоролик, в котором сказал, что он «закрывает тему», но еще подумает над тем, участвовать ему дальше в турнирах ФКФ или нет.
Сам Роберт Фахретдинов, посмотрев первый видеоролик Сергея Никифорова, написал вечером 1 июля в своей группе Вконтакте:
- Посмотрел видео Кефира. Очень много неправды, о чем-то Кефир просто не знает, но исполнение и подача вызывают восторг. Серега, ты крутой шоумен, и я рад, что каждый из нас занимается своим делом. Ты - снимаешь видео, я - играю в FIFA.
На главное обвинение Кефира – в том, что нельзя случайно нажать на кнопку PS во время игры, поскольку он сам за свою игровую практику этого не делал, Роберт ответил так:
- Переходя к турниру, хочу сказать, что я допустил две технические ошибки, которые послужили поводом для того, чтобы приписать мне кучу грехов, о которых почему-то никто не решился сказать прямо на турнире.
- Все это я делал не специально, - отметил Роберт. - В обеих ситуациях я направлял своих игроков в правую сторону, соответственно, левый палец был на грани того, чтобы соскочить со стика, и я, пытаясь придержать ЛЕВЫЙ палец на ЛЕВОМ стике ПРАВЫМ большим пальцем, нечаянно давал легкое нажатие по кнопке PS, что и приводило к такой ситуации. Дважды за турнир - многовато, не спорю. К тому же, если взять ситуацию с Сергеем, то моей грубой ошибкой было продолжение матча почти сразу после вылета, хотя сделал это я только потому, что был уверен в том, что Серега готов продолжить матч. Роберт в своей группе попросил прощения перед игроками и перед зрителями.
Что такое федерация киберфутбола
Эксперт Медиакорсети, знакомый с ситуацией, подтвердил ту информацию, о которой говорил и Сергей Никифоров в своем видеоролике.
- ФКФ не имеет отношения ни к Федерации киберспорта России, ни к РФПЛ, и по сути является сообществом любителей киберфутбола, - сказал собеседник. - Большого опыта в проведении масштабных соревнований у федерации киберфутбола нет. Об этом говорит и тот факт, что на Кубке мэра Казани, который проводила ФКФ, фактически не было регламента. Ценность турнира, который выиграл Роберт Фахретдинов, заключалась в количестве и силе участников, и называть его Кубком России по сути - неправильно. Это турнир сообщества любителей киберфутбола. В нем участвовало 170 игроков, каждый внес свой денежный взнос, из которых и формировался призовой фонд турнира.
По словам эксперта, Роберт не совершил ничего предосудительного, по крайней мере, действительно от судей во время турнира не было ни одного нарекания, а так называемый бан весьма забавен. Роберт по-прежнему победитель этого турнира, но теперь ему два месяца не разрешается играть в турнирах этого самоорганизованного сообщества любителей киберфутбола. Интересных для игрока такого уровня соревнований это сообщество в данный период не проведет.
- Эта дисквалификация - следствие двух факторов: низкого уровня технической и спортивной организации турниров ФКФ и поиска «хайпа» видеоблогером Кефиром, бизнес которого положительно откликается на скандалы как источник роста подписчиков, - сказал эксперт.
По мнению эксперта, «о неуважении к соперникам не может быть и речи, тем более о намеренном желании испортить игру или помешать. Репутация Роберта вне подозрений, проверена годами его профессиональной карьеры».
Вывод: Федерация киберфутбола России не является организацией, уполномоченной проводить чемпионаты, первенства и национальные Кубки страны.
В футбольном клубе «Уфа» ситуацию с отстранением Роберта Фахретдинова от соревнований ФКФ не комментируют, аргументируя это тем, что его дисквалификация не касается турниров, проводимых под эгидой РФПЛ или РФС.