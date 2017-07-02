Футболисты «Уфы» обыграли румынский клуб в Австрии

Уфимский клуб 1 июля провел первую контрольную игру в Австрии в рамках учебно-тренировочного сбора, ФК «Уфа» одержал волевую победу на румынским клубом «КС Университатя», сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».
Соперник уфимцев – «КС Университатя» из Крайовы, преемник крепкого футбольного клуба «Университатя», одного из самых титулованных румынских клубов наравне со «Стяуа» и «Динамо» (Бухарест). В позапрошлом сезоне «КС Университатя» финишировал на 5-м месте в чемпионате Румынии.
В конце первого тайма команды обменялись голами, причем румыны забили первыми, но Сафрониди сравнял счет. Во втором тайме Сухов забил решающий гол, принеся команде волевую победу. В воротах весь матч отстоял Беленов, также все время провел на поле новый защитник Джемал Табидзе, недавно подписавший контракт с клубом.
Вот состав ФК «Уфа»: Беленов, Сафрониди (Никитин, 46), Сухов (Безденежных, 77), Табидзе, Живоглядов, Тумасян (Аликин, 46), Засеев (Сысуев, 46), Обляков (Зубарев, 68), Пауревич, Фатаи (Кротов, 77), Игбун (Абдулавов, 77).
- Команда провела хороший матч по качеству и содержанию игры, - сказал после матча главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак. Он сказал, что следующим соперником уфимского клуба станет голландский клуб «Утрехт», занявший в прошлом сезоне 4 место в высшем дивизионе Нидерландов.