Футболисты «Уфы» обыграли румынский клуб в Австрии

В конце первого тайма команды обменялись голами, причем румыны забили первыми, но Сафрониди сравнял счет. Во втором тайме Сухов забил решающий гол, принеся команде волевую победу. В воротах весь матч отстоял Беленов, также все время провел на поле новый защитник Джемал Табидзе, недавно подписавший контракт с клубом.