Башкирские банки вышли из ТОП-100 рэнкинга региональных банков

В выборку включено 235 действующих российских банков, зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
По сравнению с предыдущим, апрельским, рэнкингом произошли некоторые изменения. На первом месте, поднявшись сразу на две позиции, оказался кемеровский «Кузбассхимбанк». Суммарные активы российских региональных банков за месяц увеличились незначительно – с 4707 млрд до 4731 млрд рублей.
Что касается башкирских банков, то два из них, вышли из ТОП-100 региональных банков. Так «Башкомснаббанк» с 57-й позиции в апреле спустился на 111-е место в мае. «Башпромбанк» спустился с 9 на 182 место. «Уралкапиталбанк» поднялся на 17 пунктов, со 154 на 137 место. Данных по «Башкомснаббанку» и «Социнвестбанку» в этом рэнкинге нет.
Рэнкинг отражает финансовое состояние банков, оцененное по оригинальной методике, разработанной АНО ЗВИ и предполагающей комплексную балльную оценку состояния каждого банка на основе показателей, характеризующих надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность соответствующей кредитной организации.
Согласно данным banki.ru, по показателю «активы нетто» за июнь «Социнвестбанк» занял первое место среди региональных банков, зарегистрированных в Башкирии.