Башкирские банки вышли из ТОП-100 рэнкинга региональных банков

Что касается башкирских банков, то два из них, вышли из ТОП-100 региональных банков. Так «Башкомснаббанк» с 57-й позиции в апреле спустился на 111-е место в мае. «Башпромбанк» спустился с 9 на 182 место. «Уралкапиталбанк» поднялся на 17 пунктов, со 154 на 137 место. Данных по «Башкомснаббанку» и «Социнвестбанку» в этом рэнкинге нет.