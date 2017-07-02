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Башкирские банки вышли из ТОП-100 рэнкинга региональных банков

2 июля 2017, 09:30
Журнал «Инвест-Форсайт» совместно с «Центром защиты вкладчиков и инвесторов» подготовил второй выпуск рэнкинга.

В выборку включено 235 действующих российских банков, зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

По сравнению с предыдущим, апрельским, рэнкингом произошли некоторые изменения. На первом месте, поднявшись сразу на две позиции, оказался кемеровский «Кузбассхимбанк». Суммарные активы российских региональных банков за месяц увеличились незначительно – с 4707 млрд до 4731 млрд рублей.

Что касается башкирских банков, то два из них, вышли из ТОП-100 региональных банков. Так «Башкомснаббанк» с 57-й позиции в апреле спустился на 111-е место в мае. «Башпромбанк» спустился с 9 на 182 место. «Уралкапиталбанк» поднялся на 17 пунктов, со 154 на 137 место. Данных по «Башкомснаббанку» и «Социнвестбанку» в этом рэнкинге нет.

Рэнкинг отражает финансовое состояние банков, оцененное по оригинальной методике, разработанной АНО ЗВИ и предполагающей комплексную балльную оценку состояния каждого банка на основе показателей, характеризующих надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность соответствующей кредитной организации.

Согласно данным banki.ru, по показателю «активы нетто» за июнь «Социнвестбанк» занял первое место среди региональных банков, зарегистрированных в Башкирии.

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