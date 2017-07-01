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Уфимская радиостанция получила заветный «Оскар»

1 июля 2017, 18:34
«Спутник FM» победила в номинации «Разговорная, развлекательная программа».

В Москве подвели итоги XVI церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания. Радиостанция «Спутник FM» стала обладателем престижного приза. Они получили радийный «Оскар» в номинации «Разговорная, развлекательная программа». Команда журналистов была удостоена награды за проект «История новогоднего чуда». Автор программы Лилия Шакирова.

Отметим, что «радиомания» – это престижная российская премия в области радиовещания. Журналисты из Уфы несколько раз принимали участие в конкурсе. Это уже четвертая статуэтка в коллекции.

#Новости#СМИ#Оскар#Рустэм Башкирцев#Культура
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