Уфимская радиостанция получила заветный «Оскар»

В Москве подвели итоги XVI церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания. Радиостанция «Спутник FM» стала обладателем престижного приза. Они получили радийный «Оскар» в номинации «Разговорная, развлекательная программа». Команда журналистов была удостоена награды за проект «История новогоднего чуда». Автор программы Лилия Шакирова.
Отметим, что «радиомания» – это престижная российская премия в области радиовещания. Журналисты из Уфы несколько раз принимали участие в конкурсе. Это уже четвертая статуэтка в коллекции.