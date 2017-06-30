В прокуратуре предложили улучшить рейтинг бизнесклимата Башкирии

- Дело в том, что когда я вижу в лидерах рейтинга район или город, а местные серьезные предприниматели в общении со мной, мягко говоря, не понимают, как они могли попасть в лидеры, то это вызывает некие нестыковки, - пояснил Тимур Лукманов. – Вот и надо внести новые, понятные для бизнеса, критерии при составлении рейтинга.