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В прокуратуре предложили улучшить рейтинг бизнесклимата Башкирии

30 июня 2017, 13:41
В Уфе состоялось заседание Общественного Совета по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре Башкирии.

Сегодня в прокуратуре состоялось заседание Общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса. На нем в том числе обсуждалась методика составления рейтинга состояния предпринимательского климата в муниципальных образованиях Башкирии, сообщил Медиакорсети исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» Тимур Лукманов.

- Были предложены два новых критерия, чтобы поднять эффективность этого рейтинга, - рассказал Тимур Лукманов. – Прокуратура предложила учитывать в рейтинге объем долгов перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам, а я – уровень конфликтности региона, который можно определить по отношению числа судебных разбирательств бизнеса и администрации к количеству субъектов бизнеса или населения.

- Дело в том, что когда я вижу в лидерах рейтинга район или город, а местные серьезные предприниматели в общении со мной, мягко говоря, не понимают, как они могли попасть в лидеры, то это вызывает некие нестыковки, - пояснил Тимур Лукманов. – Вот и надо внести новые, понятные для бизнеса, критерии при составлении рейтинга.

Напомним, что мониторинг предпринимательского климата и формирование рейтинга состояния предпринимательского климата в муниципальных образованиях республики» ведется республиканским госкомитетом по предпринимательству и туризму. Это делается последние два года. Данные последнего рейтинга, опубликованного 13 июня, можно посмотреть на сайте госкомтуризма.

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