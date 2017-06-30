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В Башкирии сотрудники ФСБ задержали директора Туймазинского филиала МСЭ

30 июня 2017, 16:21
Медэксперт потребовал деньги за установление инвалидности.

В следкоме Башкирии возбудили уголовное дело в отношении директора Туймазинского филиала медико-социальной экспертизы (МСЭ), которая потребовала 15 тысяч рублей за гарантированное получение пациентом справки об инвалидности, сообщили в следкоме.

27 июня врач-невролог районной поликлиники выдал жителю Туймазов направление на прохождение медико-социальной экспертизы, чтобы установить факт инвалидности. Пациент во время визита в местный филиал МСЭ, услышал от его директора, что инвалидность может быть гарантированно установлена, если заплатят 15 тысяч рублей.

- Врач районной поликлиники и его пациент обратились в территориальное отделение УФСБ по РБ и далее действовали в рамках оперативно-розыскных мероприятий, - поделились в следкоме. - 29 июня врач-невролог в здании местного бюро МСЭ передал директору 15 тысяч рублей. После получения денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по РБ.

Теперь устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, идёт проверка профессиональной деятельности руководителя Туймазинского филиала МСЭ с целью выявления более ранних нарушений закона подобного характера.

#Новости#Антикоррупция#Разиф Абдуллин#Происшествия
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