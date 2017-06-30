В Башкирии сотрудники ФСБ задержали директора Туймазинского филиала МСЭ

27 июня врач-невролог районной поликлиники выдал жителю Туймазов направление на прохождение медико-социальной экспертизы, чтобы установить факт инвалидности. Пациент во время визита в местный филиал МСЭ, услышал от его директора, что инвалидность может быть гарантированно установлена, если заплатят 15 тысяч рублей.