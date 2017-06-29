В Башкирии обнаружили вирусную инфекцию пчел в трех районах

Справка. Деформация крыла- инфекционная болезнь пчел, вызываемая вирусом и сопровождаемая появлением пчел с уродливыми крыльями, одновременной гибелью куколок и молодых пчел. На сегодняшний день вирус обнаружен во всех странах мира. Основным переносчиком вируса деформации крыла служат клещи варроа. Болезнь быстро распространяется внутри пасеки и может заноситься на соседние пасеки. Заболевание чаще наблюдается во второй половине лета. Болезнь протекает с большой гибелью пчел, когда в течение недели погибает до одной улочки пчел сначала в одной семье, а потом и на пасеке. Пчеловод при осмотре расплода отмечает его пестроту, часть печатных ячеек вскрыта и малое количество пчел, покрывающих расплод. На дне улья и около него пчеловоды находят куколок и молодых пчел, имеющих деформацию крыльев, с укороченным брюшком, уменьшенным размером тела. У внешне нормальных пчел отмечается паралич конечностей и крыльев, которые расставлены, опущены, в результате пчелы при своем движении волочатся; попадаются и почерневшие пчелы. Болезнь на пасеке длится более 2 месяцев, иногда гибель пчел продолжается зимой и на следующую весну.