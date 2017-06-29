В Башкирии обнаружили вирусную инфекцию пчел в трех районах

Вице-президент республиканской ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства Сергей Мулюков вновь забил тревогу. Он заявил о том, что в трех районах Башкирии обнаружена вирусная инфекция – вирус деформации крыла.
- Мы сдали образцы живых пчёл из трёх районов Башкирии (Уфимский, Белорецкий и Белебеевский) в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, - поделился Сергей Мулюков. - Везде обнаружена вирусная инфекция - вирус деформации крыла! То есть можно уже говорить о вирусной эпидемии пчёл в Башкирии. Важно проверить и другие районы республики. Все чиновники отмалчиваются и не хотят вытаскивать голову из песка! Никто к нам не обращается за информацией и просто всё голословно отрицают! Я считаю важным довести эту информацию до нашей общественности!
Ранее Сергей Мулюков также заявлял о том, что в этом году в ряде хозяйств после зимы погибло до 80-90% пчелосемей.
- Информация есть по 26 районам - 160 пчеловодам. Гибель - 80-90 %. Путём экстраполяции несложно сделать общие выводы, - сообщил он в апреле. Тогда он также сообщал о том, что причиной массовой гибели пчел могла быть вирусная инфекция.
Директор Центра по пчеловодству и апитерапии, доктор биологических наук Амир Ишемгулов тогда не увидел в этом ничего страшного:
- Я считаю, что погибли, в первую очередь, «гибридные» и привозные пчелы из Карпат и Северного Кавказа. Наша родная башкирская пчела чувствует себя нормально. Ничего страшного в этом нет. Популяции восстанавливаются всего за один сезон. Гибели мог способствовать и аномально жаркий и сухой август прошлого года.
По мнению профессора института биохимии и генетики УНЦ РАН Алексея Николенко, гибель пчелосемей достигла 75 – 100 тысяч за зиму (при общем количестве 335 тысяч), и популяция не способна покрыть такой ущерб естественным путем.
Справка. Деформация крыла- инфекционная болезнь пчел, вызываемая вирусом и сопровождаемая появлением пчел с уродливыми крыльями, одновременной гибелью куколок и молодых пчел. На сегодняшний день вирус обнаружен во всех странах мира. Основным переносчиком вируса деформации крыла служат клещи варроа. Болезнь быстро распространяется внутри пасеки и может заноситься на соседние пасеки. Заболевание чаще наблюдается во второй половине лета. Болезнь протекает с большой гибелью пчел, когда в течение недели погибает до одной улочки пчел сначала в одной семье, а потом и на пасеке. Пчеловод при осмотре расплода отмечает его пестроту, часть печатных ячеек вскрыта и малое количество пчел, покрывающих расплод. На дне улья и около него пчеловоды находят куколок и молодых пчел, имеющих деформацию крыльев, с укороченным брюшком, уменьшенным размером тела. У внешне нормальных пчел отмечается паралич конечностей и крыльев, которые расставлены, опущены, в результате пчелы при своем движении волочатся; попадаются и почерневшие пчелы. Болезнь на пасеке длится более 2 месяцев, иногда гибель пчел продолжается зимой и на следующую весну.