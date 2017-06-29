В Башкирии начнут отключать горячую воду за долги

- По закону мы можем отключать горячую воду у злостных неплательщиков, имеющих просроченную задолженность более трёх месяцев. Такое право предоставлено нам постановлением правительства РФ №642 «Об утверждении правил горячего водоснабжения». При этом подача воды может быть возобновлена только после полного погашения долга. Считаем такие меры оправданными, потому что другого выхода из ситуации с неплатежами мы не видим. У «БашРТС» накоплена огромная недоимка средств, которая создаёт нам колоссальные сложности. Подготовка к отопительному сезону может быть сорвана по вине недобросовестных потребителей, - комментирует ситуацию заместитель директора ООО «БашРТС» по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова.