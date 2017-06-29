В Башкирии начнут отключать горячую воду за долги

- Это вынужденная мера ресурсоснабжающей организации, - сообщили в ООО «БашРТС». - На 1 июня общая задолженность потребителей за тепло и ГВС достигла 7,75 млрд рублей.
Отключить могут около 200 потребителей, в их адрес уже отправлены письма с предупреждениями о возможном отключении горячей воды. Список должников куда больше – более трехсот юрлиц. Только бюджетные организации на 1 июня были должны 399,7 млн рублей.
- По закону мы можем отключать горячую воду у злостных неплательщиков, имеющих просроченную задолженность более трёх месяцев. Такое право предоставлено нам постановлением правительства РФ №642 «Об утверждении правил горячего водоснабжения». При этом подача воды может быть возобновлена только после полного погашения долга. Считаем такие меры оправданными, потому что другого выхода из ситуации с неплатежами мы не видим. У «БашРТС» накоплена огромная недоимка средств, которая создаёт нам колоссальные сложности. Подготовка к отопительному сезону может быть сорвана по вине недобросовестных потребителей, - комментирует ситуацию заместитель директора ООО «БашРТС» по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова.
Помимо отключения ООО «БашРТС» вводит и другие виды санкций, неплательщикам будут выставлены дополнительные счета за расходы по отключению ГВС и наложены штрафы. Если потребитель довёл дело до отключения, то ему придётся заплатить до 20 тысяч рублей за дополнительные расходы ресурсоснабжающей организации по вводу ограничения (статья 93 постановления Правительства РФ №642 «Об утверждении правил горячего водоснабжения»). Кроме того, если неплательщик препятствовал теплоэнергетикам при вводе такого ограничения, то ему грозит штраф до 200 тысяч рублей (статья 9.22 КоАП РФ «Нарушение порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения»).
Самые крупные должники - это управляющие компании. Так, например, УЖХ Орджоникидзевского района Уфы на 1 июня было должно свыше 675 млн руб, Калининского района – более 468 млн руб, Советского района – более 437 млн руб, Октябрьского района – более 387 млн руб. Есть крупные должники и среди ресурсоснабжающих организаций, например, МУП «Уфимские инженерные сети» задолжало тепловикам более 503 млн руб, «Стерлитамакские тепловые сети» - более 533 млн руб. Много должников среди школ и детсадов, есть администрации районов и даже администрация Уфы.
Как пояснили нам в «БашРТС», управляющих компаний в списке отключаемых нет, так как нельзя отключать жилые дома, также пока не будут трогать школы и детские сады. В первую очередь отключение коснется различных ведомств, в том числе исправительных колоний, бюджетных предприятий, ИП, ООО и т.п. Информация о самих отключениях будет доведена дополнительно.