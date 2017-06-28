Последние дни июня порадуют теплом жителей Башкирии

Последние дни первого месяца лета порадуют теплом жителей Башкирии, следует из данных Башгидромета.
Так, сегодня, 28 июня днем температура воздуха составит +22, +27°. При этом в отдельных районах ожидаются сильные дожди, местами - с градом.
В четверг, 29 июня, ожидаются местами небольшие дожди, ночью по югу - до умеренных, грозы. Ветер западный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +19,+24°, по юго-востоку до +27°.
В пятницу, 30 июня, температура воздуха будет ночью +8,+13°, днем +20,+25°. Местами - небольшие дожди.