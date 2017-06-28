Константин Толкачев прокомментировал иск к АФК «Система»

– В случае удовлетворения претензий к АФК «Система» бюджет республики может пополниться дополнительными средствами, – отметил Константин Толкачев. – Анализ деятельности компании «Башнефть» показал, что в период, когда ею управляла «Система», были допущены нарушения законодательства, отрицательно сказавшиеся на эффективности деятельности и, как следствие, принесшие значительный материальный ущерб. Поддержка правительством республики, как одного из акционеров «Башнефти», исковых требований «Роснефти» относится к ее обязанностям, и отказ республики от этого явился бы нарушением действующих законов. Но окончательное решение данного вопроса находится в сфере действия органов правосудия (арбитража), которые исследуют фактические обстоятельства дела, дадут оценку и установят размер реального ущерба.