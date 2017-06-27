В Уфе раскрыли домашнюю лабораторию, в которой изготавливали наркотик

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ задержаны двое уфимцев, у которых изъято 50 грамм амфетамина, сообщили в МВД по Башкирии.
Вначале оперативники установили, что к сбыту большой партии амфетамина могут быть причастны 29-летний парень и 25-летняя девушка. У парня была съемная квартира, в которой и обнаружили лабораторию, где он вместе с девушкой и изготавливал психоактивные вещества.
- В квартире оперативники изъяли мерные колбы, мензурки, прекурсоры, в том числе кислоты, а также крупный вес синтетического наркотика, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - По предварительным данным следствия, распространение наркотиков происходило «из рук в руки» на территории города Уфы. Часть готового товара мужчина и женщина употребляли сами.
В квартире нашли 50 граммов амфетамина. Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы.