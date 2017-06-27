В Уфе раскрыли домашнюю лабораторию, в которой изготавливали наркотик

Вначале оперативники установили, что к сбыту большой партии амфетамина могут быть причастны 29-летний парень и 25-летняя девушка. У парня была съемная квартира, в которой и обнаружили лабораторию, где он вместе с девушкой и изготавливал психоактивные вещества.