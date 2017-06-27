В Уфе начался чемпионат России по футболу среди спортшкол

Сегодня в Уфе начался чемпионат России среди команд лучших спортивных школ страны (игроки 2000 г.р.).
Игры проходят на двух стадионах. На официальном канале ФК «Уфа» идет прямая трансляция игр со стадиона «Нефтяник».
Сегодня в 16.00 здесь состоится официальное открытие турнира.
Расписание трансляций со стадиона «Нефтяник» 27 июня:
10:00 «Томь» - «Краснодар»;
12:00 «Чертаново» – ФК «Зенит»;
14:00 «Академия-Ротор» – «Енисей»;
16:00 Открытие турнира
16:30 «Уфа» – «Академия Тольятти».
Соревнования продлятся до 9 июля. Вход на стадионы свободный.