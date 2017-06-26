Павел Дуров: Блокировка Telegram не поможет в борьбе с террористами

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице Вконтакте объяснил, почему блокировка Telegram не усложнит жизнь террористам и наркодилерам.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что до блокировки мессенджера остается несколько дней.
- Время ограничено, оно исчисляется днями, - сказал он.
Жаров 23 июня написал Дурову открытое письмо, в котором потребовал от него предоставить сведения о себе для внесения данных в реестр организаторов распространения информации, как того требует закон. В противном случае Жаров пообещал заблокировать Telegram.
- Нежелание господина Дурова предоставить ключи от информации всем спецслужбам мира — насколько я знаю, это так — позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации (Telegram), - пояснил Жаров.
В свою очередь Павел Дуров пояснил, почему он не может выполнить требования Роскомнадзора.
- Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам «ключи для дешифрации», чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов, - написал Павел Дуров. - Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году. В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть “ключей для дешифрации”. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger. Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN.
Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет.
По подсчета сервиса Combot российская аудитория активных пользователей Telegram в январе 2017 года достигла 6 млн человек.