Молодые новаторы из Башкирии придумали новый адаптоген для пчел

В этом году он собрал представителей 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из ключевых направлений стал конкурс инновационных проектов на окружной выставке научного творчества молодежи. Всего их было 80.
В федеральной смене «Инновации и экология» второе место по занял Алмаз Гатауллин с работой под названием «адаптоген нового поколения для пчел Хитомилан». На реализацию идеи Алмаз получил 200 тысяч рублей. В пресс-службе главного федерального инспектора по Башкирии нам рассказали, что грант в таком же размере выиграл наш земляк Тимур Юсуфов с проектом «Электромотоцикл». Катерина Малютина, которая уже во второй год посещает форум, представила на суд жюри собственную технологию получения безвирусного картофеля. В этой же смене она заняла 3 место. Еще один молодой разработчик из Башкирии Виктория Николаева получила поощрительную поездку на космодром Байконур.
С участниками «iВолги-2017» в неформальной обстановке встретился полпред президента России в ПФО Михаил Бабич.
- Мы увидели, что чиновничий формат на ребят давит, и от них не всегда можно услышать реально наболевшие вопросы, которые требуют реакции власти, - рассказал Михаил Бабич. - Поэтому мы попросили собраться всех, кто хочет высказаться, никого ни в чем не ограничивали, а просто внимательно слушали то, о чем говорят ребята». Говорили о многом: о ситуациях в вузах, о восприятии протестных настроений, о трудоустройстве и многом другом. «70% времени было посвящено тому, как молодежь воспринимает, что происходит в сфере противодействия коррупции. Мы очень подробно объясняли, что власть делает, и какие у нас приоритеты в этой работе, - сказал полпред.
Михаил Бабич также добавил: «Был очень живой, заинтересованный разговор. Честно говоря, я еле уговорил ребят остановиться». Подводя итоги юбилейной «iВолги», полпред отметил, что нынешний Форум разительно отличается от предыдущих. Те проекты, которые представлены на форуме, по словам Михаила Бабича, глубоко проработаны и, несомненно, будут востребованы в разных отраслях – в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и в работе с разными категориями граждан.
- Глубина и масштаб проектов по-хорошему удивляет. Я рад, что очередная «iВолга» была такой содержательной. Но самое главное – мы увидели почти две тысячи очень активных, образованных людей, которые хотят работать и реализовать себя на благо России. Это самый важный результат,
- заявил полпред. Всего в этом году на конвейер проектов поступило 1,3 тысячи заявок. Отбор проходил в два этапа: региональный и федеральный. Из более тысячи проектов на федеральный этап прошли 373 работы.