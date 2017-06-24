Молодые новаторы из Башкирии придумали новый адаптоген для пчел

- Мы увидели, что чиновничий формат на ребят давит, и от них не всегда можно услышать реально наболевшие вопросы, которые требуют реакции власти, - рассказал Михаил Бабич. - Поэтому мы попросили собраться всех, кто хочет высказаться, никого ни в чем не ограничивали, а просто внимательно слушали то, о чем говорят ребята». Говорили о многом: о ситуациях в вузах, о восприятии протестных настроений, о трудоустройстве и многом другом. «70% времени было посвящено тому, как молодежь воспринимает, что происходит в сфере противодействия коррупции. Мы очень подробно объясняли, что власть делает, и какие у нас приоритеты в этой работе, - сказал полпред.