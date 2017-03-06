100 молодых ребят из Башкирии поборются за гранты форума «iВолга-2017»

С 14 по 24 июня в Самарской области на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) состоится пятый юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2017».

В этом году в нем планируется участие 2 000 молодых ребят из регионов округа, а также иностранных гостей из 19 стран мира. Одной из ключевых тематических линий форума станет тема экологии, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии.

В нынешнем году заявки на участие в форуме подали 829 молодых инноваторов из Башкирии. Региональная конкурсная комиссия отобрала 100 лучших работ, которым предстоит пройти конвейер проектов. Идеи участников будут оценивать профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие из ребят получат грантовую поддержку. Грантовый фонд «iВолга-2017», сформированный из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО, составит 8 млн рублей.

«iВолга» по праву считается самой посещаемой площадкой среди региональных форумов России. В этом году отборочный конкурс побил все рекорды и составил 6 человек на место. Каждый потенциальный участник Форума презентовал свой проект. При отборе учитывались уникальность, инновационный подход, социальная значимость и возможность реализации идеи.

На пятом юбилейном форуме «iВолга-2017» свои встречи с участниками проведут более 50 известных почетных гостей из различных сфер деятельности: политики, экономики, здравоохранения, журналистики и культуры. Ребята смогут пообщаться с директором департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой. Узнают, как формируется международное общественное мнение под воздействием СМИ у советника МИА «Россия сегодня» и ведущей программы «Прогнозы» на телеканале «Звезда» Вероники Крашенинниковой. Задать свои вопросы возможно будет и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Пятая юбилейная «iВолга» запомнится участникам и гостям новыми событиями и мероприятиями. Во время Форума пройдут: окружной экологический фестиваль «Экофест», окружной фестиваль танцев, Спартакиада, турнир по управленческим поединкам и парламентским дебатам, фестиваль ГТО, День науки, День спорта и здоровья, День трудоустройства молодежи, в рамках которого запланирована деловая игра «Карьера: старт!» с участием представителей крупнейших предприятий региона. Состоится серия мастер-классов и соревнования по парашютному спорту. Особым днем станет 22 июня – День памяти и скорби. По традиции участники «iВолги» проведут телемост с Брестской крепостью, на площадке Форума пройдет историческая реконструкция времен Великой Отечественной войны.

Особо на «iВолге-2017» будет представлена тема чемпионата мира по футболу 2018. Планируется проведение прямых трансляций матчей Кубка Конфедераций в группе А, будет организована уникальная выставка, посвященная предстоящему спортивному событию мирового масштаба. Ярким и запоминающимся обещает стать День Кубка конфедерации с участием Послов-2018.

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