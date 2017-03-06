В Башкирии стартовал прием заявок на молодежный форум «iВолга-2017»

В Башкирии стартовал прием заявок на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2017», сообщает пресс-служба главного федерального инспектора.

Планируется, что в этом году участниками форума станут не менее 2 000 талантливых ребят не только из регионов Приволжья, но и других федеральных округов России. Форум проходит под патронатом полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича. «iВолга» является самой посещаемой площадкой среди региональных форумов России. Регистрация на форум открыта на официальном сайте до 15 мая.

Кроме заявки на участие каждый претендент должен описать свой проект. Среди критериев отбора молодежных проектов, претендующих на грантовую поддержку: уникальность, инновационный подход, социальная значимость и возможность практической реализации идеи. Грантовый фонд формируется из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО и составляет 8 млн рублей. Предусмотрена также поддержка из федеральных средств. Следует отметить, что для удобства пользователей официальный сайт Форума обновили, теперь участники имеют возможность дорабатывать проекты в личных кабинетах в режиме реального времени. Также на обновленном сайте будет размещена интерактивная карта и проводиться онлайн-трансляция выступлений спикеров Форума.

- В этом мы впереди всей страны. На площадках «iВолги» проходят очень интересные и содержательные дискуссии, мастер-классы. И теперь мы можем транслировать этот уникальный контент, - отметила директор форума Кристина Попова.