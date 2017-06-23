В Уфе перекроют улицы во время всероссийских соревнований по велоспорту

Администрация Уфы опубликовала график перекрытия дорожного движения в Орджоникидзевском районе во время проведения Всероссийских соревнований по велоспорту. Они будут проходить в городе с 24 июня по 21 июля.
24 июня будет перекрыто движение по маршруту от парка Победы до СОК «Биатлон» и обратно до парка – то есть улица Комарова.
26 и 30 июня – на транспорте нельзя будет проехать от парка Победы и СОК «Биатлон» до стадиона «Нефтяник».
2 и 9 июля будет закрыт проезд по маршруту парк Победы – СОК «Биатлон» – парк Победы, а 21 июля конечной точкой велогонок станет стадион «Нефтяник».
Во все эти дни улицы будут перекрывать с 9:00 до 17:00 уфимского времени.