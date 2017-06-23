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В Башкирии следователи проверят, почему мальчика ударило током

23 июня 2017, 15:38
7-летний мальчик играл на крыше гаража без присмотра взрослых.

21 июня правоохранители узнали о том, что после удара током в селе Аскарово госпитализирован ребенок. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следкоме Башкирии.

Пока известно, что днем 21 июня два мальчика, 6 и 7 лет, гуляли по улице села Аскарово без присмотра взрослых и залезли на крышу гаража.

- Играя на крыше, один из мальчиков задел рукой за оголенный провод воздушной линии электропередач (ЛЭП) напряжением 380 вольт, - сообщили в следкоме. - 7-летний ребенок госпитализирован и находится в отделении реанимации местной больницы с ожогом пальцев руки 3 степени в состоянии шока.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и проверяются действия взрослых, оставивших детей без присмотра, и лиц, отвечающих за ЛЭП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
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