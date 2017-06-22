В Уфе ребенок из-за вандалов получил травмы на игровой площадке

Около дома №26 на улице Вологодской в Уфе вандалы выломали доски из конструкции на детской площадке, из-за чего ребенок упал с поврежденного мостика, сообщили в пресс-службе администрации города.
Вообще с мостика из-за дыры в нем упали два ребёнка, один из которых получил травмы. Об этом сообщил телеканал БСТ.
Только с начала текущего года вандалы нанесли ущерб городскому хозяйству на сумму более двух миллионов рублей.Теперь от действия вандалов нанесен не только материальный ущерб, но и пострадал ребенок.