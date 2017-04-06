В Уфе вандалы вырвали из земли спортивные тренажеры
Сегодня, 17:29ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: facebook.com
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Они были установлены на тропе здоровья "Уфимские липы" осенью прошлого года.
В лесном массиве на улице Зорге вандалы вырвали из земли спортивные тренажеры.
Как сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района Уфы, профилактические работы по укреплению спортивных сооружений были проведены буквально на прошлой неделе.
- Администрация Октябрьского района в очередной раз призывает граждан бережно относиться к элементам благоустройства и муниципального имущества, а также проявлять активную гражданскую позицию в отношении хулиганских действий со стороны недобросовестных горожан, - говорится в сообщении.
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