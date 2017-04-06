В Уфе вандалы вырвали из земли спортивные тренажеры

Они были установлены на тропе здоровья "Уфимские липы" осенью прошлого года.

В лесном массиве на улице Зорге вандалы вырвали из земли спортивные тренажеры.

Как сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района Уфы, профилактические работы по укреплению спортивных сооружений были проведены буквально на прошлой неделе.

- Администрация Октябрьского района в очередной раз призывает граждан бережно относиться к элементам благоустройства и муниципального имущества, а также проявлять активную гражданскую позицию в отношении хулиганских действий со стороны недобросовестных горожан, - говорится в сообщении.

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