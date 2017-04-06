В Уфе вандалы вновь разбили светильники в сквере 50-летия Победы

Уже на протяжении нескольких лет их никто не может поймать.

В Уфе вандалы вновь вышли на дело. На этот раз они разбили светильники в сквере 50-летия Победы. Кстати, это уже третий подобный случай в этом месте, отметили в мэрии.

С начала 2017 года зарегистрировано более 300 фактов вандализма. Нарушители ломают урны, фонари, информационные таблички, ограждения и другие элементы благоустройства. Общий ущерб от действий вандалов с начала года составляет более 2,2 млн рублей.

Стоит отметить, что за все то время, пока вандалы портят имущество в городе, их ни разу никто не поймал.

Материалы по теме