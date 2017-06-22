В Уфе коммерсант поплатится за взятку в два миллиона рублей

Как выяснилось позже, мужчина не зря пытался прекратить проверку налоговой, инспекторы выявили факт уклонения организацией от уплаты около 8,8 млн рублей налогов. По этому факту также возбудили уголовное дело, но после внесения это суммы в бюджет его прекратили.