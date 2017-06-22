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В Уфе коммерсант поплатится за взятку в два миллиона рублей

22 июня 2017, 12:13
Он хотел прекратить налоговую проверку фирмы.

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Регион Сервис» 46-летнего Станислава Данилова, сообщили в прокуратуре. Его обвинили в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2014 года Данилов, желая прекратить налоговую проверку фирмы, предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере двух миллионов рублей. Тот согласился, но сообщил об этом своему руководству. А после передачи денег Данилова задержали.

Как выяснилось позже, мужчина не зря пытался прекратить проверку налоговой, инспекторы выявили факт уклонения организацией от уплаты около 8,8 млн рублей налогов. По этому факту также возбудили уголовное дело, но после внесения это суммы в бюджет его прекратили.

Но за сам факт дачи взятки мужчине придется поплатиться. Суд уже оштрафовал ООО «Регион Сервис» на 20 млн рублей с конфискацией предложенной суммы незаконного вознаграждения. А уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

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