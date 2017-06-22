Депутаты Госсобрания не поддержали увеличение ежемесячного пособия на детей

Фактически можно сказать, что демографические показатели, одни из самых важных в оценке работы власти, в прошлом году были провалены. Не случайно этой проблеме столь активное внимание начал уделять глава Башкирии. Был проведен ряд совещаний. А в марте Рустэм Хамитов подписал указ, в соответствии с которым с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату смогут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.
После прямой линии Владимира Путина с жителями страны Рустэм Хамитов, комментируя ТАСС вопрос врача из Уфы про дополнительные меры поддержки при рождении детей заявил следующее:
- Для материальной поддержки многодетных семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера уже имеющейся в республике меры социальной поддержки. Имеется в виду ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, в возрасте от 1,5 до 3 лет. Предлагается увеличить данную выплату с 3 до 6 тыс рублей.
Однако он уточнил, что при этом доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума.
А что же наши народные избранники? Они сегодня еще раз показали, что зависят от решения правительства Башкирии. На заседании профильного комитета его члены проголосовали против законопроекта своего коллеги Рамиля Бигнова. Депутат Госсобрания предлагал увеличить ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, когда женщина особо уязвима - от 3,5 до 5 тысяч рублей.
- Существующий порядок выплаты пособия многодетным малоимущим семьям не решает проблемы демографии, так как затрагивает менее 5% семей, имеющих детей. И эти меры не являются инструментом стимулирования рождаемости, они должны затрагивать все население республики, а не только малоимущих, - пояснил Бигнов.
Однако доводы депутата не вдохновили членов комитета по здравоохранению и социальной политике Госсобрания. Председатель комитета Николай Никитин объяснил, что на проект закона имеется отрицательное заключение правительства региона. Главный довод – в бюджете нет денег в размере около 3, 5 млрд рублей на эти цели, а в республике и так оказывается социальная и адресная помощь многодетным семьям. Доводы Рамиля Бигнова, что профицит республиканского бюджета за первый квартал 2017 года составил 10, 4 млрд рублей, и эти деньги опять пойдут на латание всяких дыр - не возымели должного эффекта.
- Мои коллеги все время смотрят в сторону правительства, видимо забыли, что их избрало население республики. Мы, как депутаты, совсем перестали показывать свою позицию. Порой стыдно становится. То мы в феврале практически единогласно голосуем за отмену льгот на оплату в детсадах, а уже в мае, когда это решение правительства, узаконенное Госсобранием, вызывает возмущение у большинства родителей, и глава региона говорит, что положение надо исправить, мы голосуем также дружно за возвращение этих льгот. Это никуда не годится,
- прокомментировал Медиакорсети решение своих коллег депутат Бигнов.
Председатель содружества многодетных семей Башкортостана Рустем Шайахметов считает, что если мы будем и дальше тянуть с мерами по улучшению демографии, то падение численности населени так и будет продолжаться.
- Необходимо сконцентрировать внимание на оказание помощи матерям, когда ребенку не исполнилось 3 года. Ребенка же надо кормить, одевать, лечить, развивать, а доходы мамы отсутствуют. А за счет чего жить? Ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно выплачиваться до трех лет. А если ребенок третий, четвертый - надо увеличить выплаты, так как существует необходимость содержания и старших детей, - отметил Рустем Шайахметов. - Напомню, что ежемесячное пособие на ребенка, которое выплачивается малоимущим гражданам, составляет 142 рубля на ребенка. По моему мнению, затраты на сбор справок для получения этого пособия сопоставимы с размером пособия, я уже не говорю о его мизерности. Необходимо его увеличить до значимой суммы.