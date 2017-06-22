Депутаты Госсобрания не поддержали увеличение ежемесячного пособия на детей

- Необходимо сконцентрировать внимание на оказание помощи матерям, когда ребенку не исполнилось 3 года. Ребенка же надо кормить, одевать, лечить, развивать, а доходы мамы отсутствуют. А за счет чего жить? Ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно выплачиваться до трех лет. А если ребенок третий, четвертый - надо увеличить выплаты, так как существует необходимость содержания и старших детей, - отметил Рустем Шайахметов. - Напомню, что ежемесячное пособие на ребенка, которое выплачивается малоимущим гражданам, составляет 142 рубля на ребенка. По моему мнению, затраты на сбор справок для получения этого пособия сопоставимы с размером пособия, я уже не говорю о его мизерности. Необходимо его увеличить до значимой суммы.