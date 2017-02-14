В Башкирии решили поднять рождаемость с помощью дополнительных мер

Премьер-министр региона Рустэм Маданов провел заседание президиума правительства.

Сегодня в Уфе премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов провел заседание президиума правительства региона. В том числе был рассмотрен план дополнительных мероприятий по повышению рождаемости в республике на ближайшие три года, сообщили в пресс-службе правительства.

Задачу улучшить демографическую ситуацию поставил перед правительством глава Башкирии Рустэм Хамитов. Этому послужили такие факторы: в последние два года, несмотря на естественный прирост населения, в республике снижается число новорожденных: в 2015 году родилось на 1211 детей меньше, чем в 2014 (соответственно 59028 и 60239), в 2016 году уже на 3400 человек (- 5,7% к 2015 году, 55628 человек). В 2017 году негативная тенденция сохраняется: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1470 человек родилось меньше. Эти цифры также приводятся в официальном сообщении.

В проекте плана дополнительных мер по улучшению рождаемости содержится четыре раздела: мероприятия медицинской направленности, социальной, информационной и финансовой.

Разработчики проекта предложили установить дополнительные меры поддержки студенческим семьям с детьми и отдельным категориям многодетных семей, а именно:

- установление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям студентов и аспирантов очных отделений (100 тыс рублей);

- повышение специального пособия семьям студентов и аспирантов, имеющих детей (с 250 руб до 3 тыс рублей в месяц);

- увеличение размера ежемесячной денежной выплаты с 3 до 6 тыс рублей многодетным семьям с детьми в возрасте от полутора до трех лет (дифференцировано в зависимости от среднедушевого дохода семьи);

- также предусматривается проработка вопроса об установлении многодетным семьям республиканских налоговых льгот по транспортному налогу.

– Данные вопросы будут рассмотрены по итогам исполнения бюджета в первом полугодии 2017 года, – уточнила директор департамента социальной политики аппарата правительства РБ Зулфия Гарифуллина.

Как отметила Зулфия Гарифуллина, разработанный план дополнительных мероприятий по повышению рождаемости будет способствовать улучшению демографических показателей. В результате ожидается увеличение числа родившихся: в 2018 году – на 3580, в 2019 году – на 3620, в 2020 году – на 3710 человек. Таким образом, к 2020 году республика сможет достичь уровня 2015 года (59,3 тыс новорожденных).

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