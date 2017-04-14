В Башкирии в этом году рождаемость сократилась на 10%

Об этом рассказал глава региона Рустэм Хамитов.

В Башкирии в первом квартале этого года на 10 процентов сократилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на заседании первого республиканского родительского форума сообщил глава республики Рустэм Хамитов.

- Это очень сложная ситуация. Надо разобраться и с причинами, и с тем, чтобы парировать вызовы, которые в том числе несут с собой демографические ямы, провалы, - сказал глава республики.

Он также отметил, что сейчас в стране в целом, и в республике в частности, молодые люди стали позже вступать в брак, позже рожать детей. Так, по его словам, средний возраст рождения первого ребенка – 28 лет.

- Сегодня ценность семьи осталась, но её претворение в жизнь стало корректироваться с учётом времени и средств. В брак вступают позже, первый ребёнок рождается позже. Даже у нас в Башкортостане средний возраст рождения первого ребёнка приблизился к 28 годам. Это, конечно же, очень много, - сказал глава региона.

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