В Башкирии увеличили прожиточный минимум – в среднем на 3,4 %

Сегодня своим постановлением правительство Башкирии установило новую величину прожиточного минимума: его сумма на душу населения в среднем за месяц I квартала 2017 года – 8604 рубля. Как сообщили в минсоцзащиты, это означает рост на 3,4 процента.
- Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в размере: 9142 рубля (для трудоспособного населения), 7043 рубля (для пенсионеров) и 8618 рублей (для детей), -сообщили в правительстве.
Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в регионе и данных Башкортостанстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.