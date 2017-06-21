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В Башкирии увеличили прожиточный минимум – в среднем на 3,4 %

21 июня 2017, 17:30
Прожиточный минимум на душу населения в среднем за месяц первого квартала года установлен в 8 604 рубля.

Сегодня своим постановлением правительство Башкирии установило новую величину прожиточного минимума: его сумма на душу населения в среднем за месяц I квартала 2017 года – 8604 рубля. Как сообщили в минсоцзащиты, это означает рост на 3,4 процента.

- Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в размере: 9142 рубля (для трудоспособного населения), 7043 рубля (для пенсионеров) и 8618 рублей (для детей), -сообщили в правительстве.

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в регионе и данных Башкортостанстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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