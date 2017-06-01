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Клиенты Сбербанка в Башкирии получат дешевые кредиты на посевную

1 июня 2017, 11:03
Льготные кредиты на сумму свыше 800 млн рублей получат 20 предприятий агропромышленного комплекса, являющиеся клиентами Башкирского отделения Сбербанка.

Все они стали участниками Программы льготного кредитования министерства сельского хозяйства России.

По условиям программы, предприятия АПК могут получить кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Ставка является фиксированной. Льготные кредиты могут быть краткосрочными – на срок до 1 года, размером не более 1 млрд рублей, или инвестиционными – на срок от 2-х до 15 лет на сумму до 8 млрд рублей.

Ожидают положительного решения минсельхоза еще 2 заявки клиентов Сбербанка на льготные кредиты от фермеров и предприятий АПК. Общая сумма рассматриваемых заявок около 51 млн рублей.

Сегодня в Башкирском отделении Сбербанка кредитуются 217 предприятий агропромышленного комплекса. На начало мая кредитный портфель компаний этой отрасли достиг 6,5 млрд рублей.

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