Клиенты Сбербанка в Башкирии получат дешевые кредиты на посевную

Все они стали участниками Программы льготного кредитования министерства сельского хозяйства России.
По условиям программы, предприятия АПК могут получить кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Ставка является фиксированной. Льготные кредиты могут быть краткосрочными – на срок до 1 года, размером не более 1 млрд рублей, или инвестиционными – на срок от 2-х до 15 лет на сумму до 8 млрд рублей.
Ожидают положительного решения минсельхоза еще 2 заявки клиентов Сбербанка на льготные кредиты от фермеров и предприятий АПК. Общая сумма рассматриваемых заявок около 51 млн рублей.
Сегодня в Башкирском отделении Сбербанка кредитуются 217 предприятий агропромышленного комплекса. На начало мая кредитный портфель компаний этой отрасли достиг 6,5 млрд рублей.