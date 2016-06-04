В Уфе прошел всероссийский семейный праздник «Зеленый марафон» от Сбербанка

В мероприятии, которое прошло на площади им. Салавата Юлаева, приняли участие более 5 000 человек со всей Башкирии, из них почти половина - 2 200 – стали участниками различных забегов.

Всего забегов было 6: основной на 4,2 км, детские старты в трех возрастных категориях на 800 м, а также 2 забега среди людей с ограниченными возможностями – детский и взрослый. В каждом из забегов выделили трех лучших бегунов – отдельно среди мужчин и среди женщин, и наградили их ценными призами, медалями и дипломами. Победителем марафона на 4,2 км среди мужчин стал Андрей Матвеев, среди женщин – Юлия Васильева.

Отдельный зачет прошел среди представителей медиа Башкирии. Самым быстрым журналистом стал Эмиль Шаяхметов из газеты «Аргументы и Факты».

А еще организаторы выделили самого молодого и самого старшего участника «Зеленого марафона». Самой молодой бегуньей стала 1,5-годовалая Кира Ишметова. А вот самыми старшими участниками стали сразу два человека, каждому из которых по 88 лет – это Анис Валиев и Мария Петрова.

- Особенно приятно, что в этом году в марафоне приняли участие почти 300 маленьких бегунов. Среди них присутствовали и те, у кого есть проблемы со здоровьем. Им тяжело даже просто прогуляться, не говоря уже о том, чтобы выйти на старт, - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка, который сам пробежал самую длинную дистанцию забега. - В этом году специально для людей с ограниченными возможностями – и детей, и взрослых – мы организовали специальные забеги и активности. «Бежим со смыслом» - такой девиз этого «Зеленого марафона». Мы поставили себе задачу помочь людям с инвалидностью почувствовать себя свободными от каких-либо ограничений, с которой, судя по отзывам наших участников, мы справились.

Маленькие бегуны участвуют в "Зеленом марафоне".

Организовать различные игры для гостей праздника помогли партнеры Башкирского отделения Сбербанка. Так, оператор недвижимости «Перспектива 24» привлек для развлечения детей аниматоров, клоунов и фокусников. Специально для маленьких гостей мероприятия на площадку привезли животных из контактного зоопарка «Обнимашки». И, конечно, каждый ребенок получил сладкую вату!

Федеральная строительная компания «Талан» помогла организовать зону адаптированных активностей. Принять участие в развлечениях в ней мог каждый, в том числе и люди с инвалидностью. Так, например, можно было поиграть в настольные игры (шашки, шахматы, дженга, нарды), поучаствовать в мастер-классах по рисованию 3D-ручкой и «Эбру» (рисование на воде), протестировать очки виртуальной реальности.

Особой популярностью среди гостей пользовались спортивные зоны с банджи-баскетболом и минигольфом.

Отметим, что «Зеленый марафон» поддержали в этом году еще несколько компаний - торговая сеть «Полушка», автосалон «Тойота центр Уфа», сеть ресторанов «Kumpan Cafе», школа правильного бега «I love running». Отдельно Сбербанк благодарит за помощь социальные организации - благотворительный проект фонда «Мархамат» QOSH, социальный проект «Ломая барьеры» и региональную общественную организацию детей с инвалидностью «СоДействие».

Этот «Зеленый марафон» стал уже 6-ым. В этом году он прошел в 54 годах по всей России, а также в Казахстане и Белоруссии, и, впервые, - в Индии!

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