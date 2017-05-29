В Уфе открылся новый автосалон «Мерседес-Бенц»

На открытие пришли журналисты и сотни гостей. Приглашенные наслаждались танцами от сестер Михайлец, участниц телешоу "Танцы" на телеканале ТНТ, выступлением музыкальной группы, а завершил вечер DJ проект S-BROTHER-S - самый модный, самый синхронный, уникальный проект, заряжающий всех безумной энергетикой уже с первых секунд своего выступления.