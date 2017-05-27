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Уфимцы увидели продолжение саги "Пираты Карибского моря"

27 мая 2017, 07:28
В кинотеатре "Искра" прошел премьерный показ.

В кинотеатре "Искра" прошел премьерный показ. Радиостанция "Европа плюс" в рамках своей традиционной акции "Кинокайф" пригласила Уфимцев посмотреть премьеру фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки".

Перед сеансом зрителям устроили небольшое шоу с пиратами и устроили несколько конкурсов с призами. Но главным зрелищем вечера, конечно же, стал фильм про очередные приключения капитана Джека Воробья.

Он, спасаясь от преследования мертвеца капитана Салазара, отправился на поиски трезубца Посейдон, который мог защитить его от смерти от рук мертвеца.Два часа экранного времени пролетели незаметно и закончились хэппи-эндом.

Впечатления от фильма? Стоит сходить, чтобы еще раз окунуться в атмосферу приключений, пиратской романтики и истории двух молодых людей, которые испытывают друг к другу чувства, хотя и не признаются в этом.

#Новости#Разиф Абдуллин#Культура
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