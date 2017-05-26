БСК получила награду за вклад в развитие химической промышленности России

- Сотрудничаем с БСК уже нескольких лет, поставляя полипропиленовые трубы и запорную арматуру. Сейчас ведется работа по подготовке предложений по емкостному оборудованию, проводим испытания нестандартного оборудования в цехах предприятия. Очень надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с такой крупной компанией, как ваша, - говорит Ильгиз Шагиев, генеральный директор компании «Арлан», официального дистрибьютора холдинга Aliaxis.