mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

БСК получила награду за вклад в развитие химической промышленности России

26 мая 2017, 05:40
В ходе работы Российского Нефтегазохимического форума и выставки «Газ. Нефть. Технологии – 2017», которые проходят в эти дни в Уфе, Российский союз химиков наградил БСК дипломом за большой вклад в развитие химической промышленности России.

Сегодня Башкирская содовая компания занимает лидирующее положение в химической отрасли России по выпуску целого ряда продуктов: кальцинированной и каустической соды, бикарбоната натрия, ПВХ, кабельного пластиката. Компания ведет большую работу по модернизации оборудования, внедряет новейшие технологии и инновационные решения на всех стадиях производства, благодаря чему предприятие не раз удостаивалось наград высокого уровня.

БСК – постоянный участник выставки «Газ. Нефть. Технологии», стенд компании всегда вызывает живой интерес посетителей. Потребители и партнеры отмечают стабильно высокое качество продукции, соответствующее мировым стандартам. Специалисты компании провели переговоры по самым разным вопросам, связанным с поставками продукции и оборудования.

- Сотрудничаем с БСК уже нескольких лет, поставляя полипропиленовые трубы и запорную арматуру. Сейчас ведется работа по подготовке предложений по емкостному оборудованию, проводим испытания нестандартного оборудования в цехах предприятия. Очень надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с такой крупной компанией, как ваша, - говорит Ильгиз Шагиев, генеральный директор компании «Арлан», официального дистрибьютора холдинга Aliaxis.

Специалистов БСК, в свою очередь, на выставке заинтересовали производители лабораторного оборудования, программного обеспечения, средств автоматизации, которые продемонстрировали последние разработки и достижения.

- Выставка показала, что введенные против РФ санкции, дали возможность развития российским компаниям в области импортозамещения. Это хорошо прослеживается на примере состава участников выставки. В большинстве своем это отечественные предприятия нефтехимического и нефтегазового машиносторения, предлагающие свои новинки, - отметил директор по технологии и развитию Раиль Фаткуллин.

Материалы по теме
Проверь свои знания: где используется продукция БСКИнтересная Башкирия: что можно сделать из продукции БСКБСК и Крымский содовый завод связывает не только экономика
#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44