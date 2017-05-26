БСК получила награду за вклад в развитие химической промышленности России

Сегодня Башкирская содовая компания занимает лидирующее положение в химической отрасли России по выпуску целого ряда продуктов: кальцинированной и каустической соды, бикарбоната натрия, ПВХ, кабельного пластиката. Компания ведет большую работу по модернизации оборудования, внедряет новейшие технологии и инновационные решения на всех стадиях производства, благодаря чему предприятие не раз удостаивалось наград высокого уровня.
БСК – постоянный участник выставки «Газ. Нефть. Технологии», стенд компании всегда вызывает живой интерес посетителей. Потребители и партнеры отмечают стабильно высокое качество продукции, соответствующее мировым стандартам. Специалисты компании провели переговоры по самым разным вопросам, связанным с поставками продукции и оборудования.
- Сотрудничаем с БСК уже нескольких лет, поставляя полипропиленовые трубы и запорную арматуру. Сейчас ведется работа по подготовке предложений по емкостному оборудованию, проводим испытания нестандартного оборудования в цехах предприятия. Очень надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с такой крупной компанией, как ваша, - говорит Ильгиз Шагиев, генеральный директор компании «Арлан», официального дистрибьютора холдинга Aliaxis.
Специалистов БСК, в свою очередь, на выставке заинтересовали производители лабораторного оборудования, программного обеспечения, средств автоматизации, которые продемонстрировали последние разработки и достижения.
- Выставка показала, что введенные против РФ санкции, дали возможность развития российским компаниям в области импортозамещения. Это хорошо прослеживается на примере состава участников выставки. В большинстве своем это отечественные предприятия нефтехимического и нефтегазового машиносторения, предлагающие свои новинки, - отметил директор по технологии и развитию Раиль Фаткуллин.