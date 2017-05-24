В каких районах Уфы выгоднее покупать жилье

В преддверии теплых летних дней один из ведущих застройщиков региона – Группа Компаний «Госстрой» – решил порадовать будущих новоселов выгодными ценами на квартиры комфорт- или бизнес-класса. Купив квартиру в любом строящемся жилом комплексе до конца мая, можно получить хорошую скидку. Например, при покупке квартиры в ЖК «Эрмитаж Горсовет» можно сэкономить до 183 тыс. руб., в ЖК «Эрмитаж в Зеленой роще» – до 145 тыс. руб., в КК «Московский» – до 130 тыс. руб., а в ЖК «Белая река» – до 120 тыс. руб.