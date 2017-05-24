В каких районах Уфы выгоднее покупать жилье

Каждый из них сегодня имеет развитую инфраструктуру и отличную транспортную доступность. А значит, отталкиваться стоит только от личных предпочтений.
В преддверии теплых летних дней один из ведущих застройщиков региона – Группа Компаний «Госстрой» – решил порадовать будущих новоселов выгодными ценами на квартиры комфорт- или бизнес-класса. Купив квартиру в любом строящемся жилом комплексе до конца мая, можно получить хорошую скидку. Например, при покупке квартиры в ЖК «Эрмитаж Горсовет» можно сэкономить до 183 тыс. руб., в ЖК «Эрмитаж в Зеленой роще» – до 145 тыс. руб., в КК «Московский» – до 130 тыс. руб., а в ЖК «Белая река» – до 120 тыс. руб.
ГК «Госстрой» строит жилье в районах с развитой инфраструктурой. При разработке проектов жилых комплексов специалисты изучают не только текущее положение территории, перспективы ее развития, но и транспортную доступность. Именно поэтому во все районы застройки удобно добираться как на личном, так и на городском транспорте.
Приобрести квартиру в жилых комплексах ГК «Госстрой» легко – застройщик предлагает удобные и выгодные условия покупки: ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку и программу «трейд-ин», позволяющую обменять вторичное жилье на новую квартиру комфорт- или бизнес-класса.
По вопросам приобретения квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.