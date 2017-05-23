Что надо знать, заключая договор управления домом по новым правилам

- Да, нужно обязательно. Этот вопрос сейчас стоит очень остро. Управляющие компании, ссылаясь на федеральный закон 152 "О персональных данных", уклоняются от предоставления данных по собственникам. А это в свою очередь влияет на качество оформления протоколов общих собраний. Сейчас в этот федеральный закон планируется внести изменения, после чего формирование реестра станет возможным.