Что надо знать, заключая договор управления домом по новым правилам

- Формировать плату за содержание и текущий ремонт надо строго в соответствии с постановлением правительства России № 491. Представители управляющей компании и собственник должны провести совместный обход дома и определить, какие виды работ необходимо провести в текущем году.
- В обновленном договоре необходимо обязательно прописать, когда должен быть подписан акт выполненных работ. Он должен подписываться в конце каждого месяца теми активными гражданами, которые определены общим собранием собственников на данном многоквартирном дома. И, может быть, даже не одним председателем совета дома, а группой из трех граждан.
- Порядок оформления актов выполненных работ должен быть четко прописан в договоре. Это касается как жилищных, так и коммунальных услуг. Обязательно нужно указать, в какой период подрядная организация должна предоставить акт выполненных работ в управляющую компанию и какая совместная работа должна проводиться после перепроверки работ.
- Да, нужно обязательно. Этот вопрос сейчас стоит очень остро. Управляющие компании, ссылаясь на федеральный закон 152 "О персональных данных", уклоняются от предоставления данных по собственникам. А это в свою очередь влияет на качество оформления протоколов общих собраний. Сейчас в этот федеральный закон планируется внести изменения, после чего формирование реестра станет возможным.
- Если управляющая компания отказывается вносить в договор те изменения, которые предлагают собственники, то решить вопрос можно в судебном порядке.