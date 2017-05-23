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Что надо знать, заключая договор управления домом по новым правилам

23 мая 2017, 10:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В этом году правительство России внесло ряд изменений в жилищное законодательство. Так, расходы на оплату коммунальных ресурсов, при содержании общего имущества, будут включаться в плату за содержание общего имущества. Также внесены изменения в правила предоставления коммунальных услуг.

1. Как быть с платой за содержание и текущий ремонт?

- Формировать плату за содержание и текущий ремонт надо строго в соответствии с постановлением правительства России № 491. Представители управляющей компании и собственник должны провести совместный обход дома и определить, какие виды работ необходимо провести в текущем году.

2. Что делать, когда работы проведены?

- В обновленном договоре необходимо обязательно прописать, когда должен быть подписан акт выполненных работ. Он должен подписываться в конце каждого месяца теми активными гражданами, которые определены общим собранием собственников на данном многоквартирном дома. И, может быть, даже не одним председателем совета дома, а группой из трех граждан.

3. Как должны составляться акты?

- Порядок оформления актов выполненных работ должен быть четко прописан в договоре. Это касается как жилищных, так и коммунальных услуг. Обязательно нужно указать, в какой период подрядная организация должна предоставить акт выполненных работ в управляющую компанию и какая совместная работа должна проводиться после перепроверки работ.

4. Нужно ли составлять реестр собственников дома?

- Да, нужно обязательно. Этот вопрос сейчас стоит очень остро. Управляющие компании, ссылаясь на федеральный закон 152 "О персональных данных", уклоняются от предоставления данных по собственникам. А это в свою очередь влияет на качество оформления протоколов общих собраний. Сейчас в этот федеральный закон планируется внести изменения, после чего формирование реестра станет возможным.

5. А если управкомпания не хочет вносить изменения?

- Если управляющая компания отказывается вносить в договор те изменения, которые предлагают собственники, то решить вопрос можно в судебном порядке.

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