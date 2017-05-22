К середине 2018 года предприниматели Башкирии перейдут на онлайн-кассы

Согласно закону, предприниматели должны будут заменить электронные ленты на фискальные накопители, подключить кассовые аппараты к интернету, заключить договор с оператором фискальных данных для передачи электронных чеков. Оператор будет обеспечивать защиту и хранение данных в течение пяти лет. После заключения договора нужно будет зарегистрировать свою кассы на сайте ФНС. Для работы также придется обновить программное обеспечение и получить электронную подпись. На практике возникает много вопросов о том, например, что лучше - модернизировать имеющийся кассовый аппарат или купить новый. Какую программу установить, как обеспечить бесперебойный доступ в интернет, и что делать, если сбой все-таки произошел. Предприниматель вправе сам выбирать, решать ли все организационные вопросы самостоятельно или воспользоваться готовыми предложениями профессионалов. Однако специалисты предупреждают о возможных сложностях. Для того, чтобы исключить возможные проблемы, «Альфа-банк» предлагает своим клиентам готовое предложение - «Альфа-касса».