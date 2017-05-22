К середине 2018 года предприниматели Башкирии перейдут на онлайн-кассы

Более сотни компаний-участников пришли на мероприятие, чтобы поделиться своим опытом, узнать ответы на вопросы, поговорить с коллегами. Кроме 54-ФЗ эксперты поделились с гостями опытом и знаниями в других вопросах, с которыми ежедневно сталкивается бизнес. О выездных налоговых проверках и других вопросах уплаты налогов участникам рассказала генеральный директор консалтингового агентства «СоффиАнн» Ирина Хабибова. О работе с ФНС в 2017 году наглядный доклад представил эксперт по электронному документообороту «СКБ-Контур» Айрат Гарипов.
Закон о переходе на онлайн-кассы, к которому у всех было более пристальное внимание, был принят еще в июле прошлого года, но поскольку одномоментно это сделать невозможно, законодатели определили переходный период в два года. На сегодня ряд предпринимателей уже перешли на онлайн-кассы, это касается, прежде всего, компаний, которые занимаются продажей алкоголя. Остальные пока готовятся к изменениям. Ситуация для бизнес-сообщества новая, и у предпринимателей возникает немало вопросов.
- На сегодня в Башкирии на онлайн-кассы, по предварительным данным, уже перешли порядка ста тысяч предпринимателей, - рассказал Медиакорсети один из главных спикеров конференции директор компании «Электронная подпись» Руслан Лящук. - Процентов 10-15 (от общего числа предпринимателей – прим.ред.) идут в ногу со временем и говорят, что сами давно думали о том, как автоматизировать процесс. Около половины предпринимателей, от тех, что еще не перешли на онлайн-кассы, IT-технологии просто настораживают, поскольку они в своей работе пока еще не привыкли активно пользоваться интернетом и даже электронной почтой.
Согласно закону, предприниматели должны будут заменить электронные ленты на фискальные накопители, подключить кассовые аппараты к интернету, заключить договор с оператором фискальных данных для передачи электронных чеков. Оператор будет обеспечивать защиту и хранение данных в течение пяти лет. После заключения договора нужно будет зарегистрировать свою кассы на сайте ФНС. Для работы также придется обновить программное обеспечение и получить электронную подпись. На практике возникает много вопросов о том, например, что лучше - модернизировать имеющийся кассовый аппарат или купить новый. Какую программу установить, как обеспечить бесперебойный доступ в интернет, и что делать, если сбой все-таки произошел. Предприниматель вправе сам выбирать, решать ли все организационные вопросы самостоятельно или воспользоваться готовыми предложениями профессионалов. Однако специалисты предупреждают о возможных сложностях. Для того, чтобы исключить возможные проблемы, «Альфа-банк» предлагает своим клиентам готовое предложение - «Альфа-касса».
- Для вас уже подготовлено решение, начиная от электронной подписи до запуска магазина, – пояснил Руслан Лящук. – Оно включает кассовые аппараты от ведущих производителей, мобильный эквайринг, договор с оператором фискальных данных, договор о получении электронной подписи, программное обеспечение, которое обеспечивает автоматизацию, а также видеонаблюдение и специальный тарифный план на мобильный интернет от ведущих операторов.
Спикер подчеркнул, что приобрести готовый комплект услуг можно по цене ниже рыночной. Это тем более выгодно при условии, что при выборе в пользу приобретения отдельных услуг, итоговая сумма, как правило, выходит гораздо больше заявленной.
На конференции также обсудили особенности реализации ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Директор по массовому бизнесу Альфа-Банка Александр Леденев дал предпринимателям ценные советы о том, как избежать нарушений законодательства.
- Следует проверять своих партнеров через специальные сервисы проверки контрагентов, платить налоги, предоставлять все документы по запросу банков и контролирующих структур, – отметил он в своем выступлении. – Помимо этого, предпринимателям не следует снимать крупные суммы наличных – не более 100 тысяч рублей в рамках одного договора. Также следует четко указывать назначение платежа и оформлять все договоры в установленном порядке.
Конференция вызвала живой интерес предпринимателей, многие из которых уже имеют положительный опыт работы с «Альфа-банком», а также дала хорошие возможности для каждого спикера, наладить новые деловые связи, поделиться полезными знаниями.
- С «Альфа-банком» мы работаем с 2015 года очень успешно, это один из лучших наших партнеров, - говорит директор по формированию спроса агентства печатей и штампов «А мир» Дмитрий Чувилин. – Устанавливать онлайн-кассы мы планируем с 2018 года. В этом нововведении я вижу плюс в том, что оно позволит систематизировать работу и проводить более качественный учет товаров.
- Мы очень благодарны «Альфа-Банку» за отличную организацию конференции и за приглашение в качестве эксперта. Наши темы про налог на прибыли и проверки вызвали ощутимый интерес у публики. В зале присутствовали профессионалы отрасли, знакомые с основными потребностями бизнеса, поэтому работа на такой площадке – прекрасная возможность для нас и других спикеров помочь компаниям и с теорией, и с практикой, – отметила генеральный директор ООО Консалтинговое агентство «СоффиАнн» Ирина Хабибова.
Более 130 человек получили благодаря «Альфа-Банку» современные знания в области налоговой практики. Эта информация, несомненно, поможет компаниям адаптироваться к изменениям законодательства. В завершении конференции банк провел розыгрыш памятных сувениров среди участников и предоставил гостям возможность общения и обмена контактами в неформальной обстановке.