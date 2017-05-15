mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе стартовали продажи на долгожданных «Пиратов Карибского моря»

15 мая 2017, 05:45
В Уфе пройдет показ давно ожидаемого фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки».

По мнению ведущих аналитических ресурсов это самый долгожданный блокбастер. В Уфе «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» начнут показывать с 23 мая - на два дня раньше мировой премьеры в формате IMAX 3D. Таким образом, Уфа вошла в небольшой список городов с предпремьерным показом, и горожане смогут увидеть продолжение нашумевшего блокбастера раньше, чем жители других регионов.

Предварительная продажа билетов уже открыта. Поскольку количество «ранних» сеансов ограничено, рекомендуем покупать их уже сейчас в кассах кинокомплекса и на сайте "Планета кино".

Материалы по теме
В Уфе пройдет предпремьерный показ криминальной мелодрамы «Эластико»В кинотеатре IMAX прошел предпремьерный показ фильма «Дуэлянт»В Уфе состоялся предпремьерный показ фильма «Бурлеск»
#Новости#Злата Зукович#Культура
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44