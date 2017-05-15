В Уфе стартовали продажи на долгожданных «Пиратов Карибского моря»

По мнению ведущих аналитических ресурсов это самый долгожданный блокбастер. В Уфе «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» начнут показывать с 23 мая - на два дня раньше мировой премьеры в формате IMAX 3D. Таким образом, Уфа вошла в небольшой список городов с предпремьерным показом, и горожане смогут увидеть продолжение нашумевшего блокбастера раньше, чем жители других регионов.