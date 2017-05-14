Сергей Семак: «Уфа» заслужила победу»

- Я доволен победой и качеством игры, хотя и фрагментарно. Во втором тайме играли лучше, лучше контролировали мяч. Были моменты, которые мне нравятся, есть моменты, над которыми нам нужно ещё работать и работать. Ребята молодцы, заслужили победу, - отметил Сергей Семак.