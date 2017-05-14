Сергей Семак: «Уфа» заслужила победу»

Posted 14 мая 2017, 16:20
Published 14 мая 2017, 16:20
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
- Я доволен победой и качеством игры, хотя и фрагментарно. Во втором тайме играли лучше, лучше контролировали мяч. Были моменты, которые мне нравятся, есть моменты, над которыми нам нужно ещё работать и работать. Ребята молодцы, заслужили победу, - отметил Сергей Семак.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Уфы" сказал, что надо прибавлять в плане уверенности и реализовывать моменты.