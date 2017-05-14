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Posted 14 мая 2017, 16:20

Published 14 мая 2017, 16:20

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Сергей Семак: «Уфа» заслужила победу»

14 мая 2017, 16:20
Главный тренер ФК «Уфа» в эфире телеканала "Наш футбол" после победы в домашнем матче с махачкалинским «Анжи» 2:1 отметил, что уфимский клуб заслужил победу.

- Я доволен победой и качеством игры, хотя и фрагментарно. Во втором тайме играли лучше, лучше контролировали мяч. Были моменты, которые мне нравятся, есть моменты, над которыми нам нужно ещё работать и работать. Ребята молодцы, заслужили победу, - отметил Сергей Семак.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Уфы" сказал, что надо прибавлять в плане уверенности и реализовывать моменты.

#Спорт#Новости#ФК "Уфа"
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