В Уфе предприниматель пойдет под суд за попытку дать взятку в 3 миллиона

По версии следствия, господин Шарипов предложил директору колледжа Галине Сарановой 3 миллиона рублей. Он хотел, чтобы за эти деньги учреждение отказалось от претензий к сделкам по продаже площадей общей площадью 2,6 тысяч квадратных метров в здании на улице Ленина, 162. Сделки были заключены в августе-октябре прошлого года, помещения находились в оперативном управлении колледжа. Однако Саранова сообщила о попытке подкупа в полицию.