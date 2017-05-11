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Posted 11 мая 2017, 05:34

Published 11 мая 2017, 05:34

Modified 17 октября 2022, 19:01

Updated 17 октября 2022, 19:01

В Уфе предприниматель пойдет под суд за попытку дать взятку в 3 миллиона

11 мая 2017, 05:34
Сюжет
Антикоррупция
Совладелец компании «Энергостройсервис инжиниринг» из Уфы Фаизхан Шарипов предстанет перед Советским райсудом. Он пытался дать взятку в три миллиона рублей директору Уфимского колледжа предпринимательства, экологии и дизайна Галине Сарановой.

Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу предпринимателя сообщает газета «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на прокуратуру Советского района Уфы. Шарипову инкриминируют покушение на дачу взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, господин Шарипов предложил директору колледжа Галине Сарановой 3 миллиона рублей. Он хотел, чтобы за эти деньги учреждение отказалось от претензий к сделкам по продаже площадей общей площадью 2,6 тысяч квадратных метров в здании на улице Ленина, 162. Сделки были заключены в августе-октябре прошлого года, помещения находились в оперативном управлении колледжа. Однако Саранова сообщила о попытке подкупа в полицию.

- Претензии к сделке возникли у владельца площадей — министерства земельных и имущественных отношений республики, с которым решение о продаже не было согласовано, - говорится в сообщении издания. - Ведомство обратилось в Советский райсуд с исками о признании сделок ничтожными.

Фаизхан Шарипов признал вину в совершении преступления.

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