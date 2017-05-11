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БСК вошла в ТОП - 20 наиболее динамично развивающихся компаний

11 мая 2017, 12:35
Башкирская содовая компания заняла 21-ю строчку рейтинга 100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2016 года. Предприятие вошло и в двадцатку наиболее динамично развивающихся компаний.

Рейтинг опубликован известным аналитическим центром «Эксперт»

Башкирская содовая компания (БСК) - одно из крупнейших предприятий химической промышленности, широко известное на российском и мировом рынках. Она занимает лидирующие позиции по производству кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ, кабельных пластикатов, является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.

Продукция компании востребована в странах СНГ, Европе, Индии, Китае, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

В 2016 году аналитический центр "Эксперт" также включил БСК в число крупнейших компаний российского бизнеса.

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#Новости#Башкирская содовая компания#Азат Гиззатуллин#Экономика
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