БСК вошла в ТОП - 20 наиболее динамично развивающихся компаний

Рейтинг опубликован известным аналитическим центром «Эксперт»
Башкирская содовая компания (БСК) - одно из крупнейших предприятий химической промышленности, широко известное на российском и мировом рынках. Она занимает лидирующие позиции по производству кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ, кабельных пластикатов, является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.
Продукция компании востребована в странах СНГ, Европе, Индии, Китае, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
В 2016 году аналитический центр "Эксперт" также включил БСК в число крупнейших компаний российского бизнеса.