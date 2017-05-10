В Уфе муниципальные программы обсудят в социальных сетях

Как сообщил сегодня на утренней оперативке мэр города Ирек Ялалов, общая площадь благоустройства придомовых территорий составит 168 тысяч квадратных метров. В основном будут проведены работы по асфальтировке. Также планируется установить более 150 фонарей и 30 элементов благоустройства, в том числе 6 детских площадок на резиновой основе и 13 - на песочной. Помимо этого будут установлены десять турниковых комплексов и одна хоккейная коробка во дворе дома по ул. Рыльского 6/1.