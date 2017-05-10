В Уфе муниципальные программы обсудят в социальных сетях

Posted 10 мая 2017, 05:07
Published 10 мая 2017, 05:07
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Как сообщил сегодня на утренней оперативке мэр города Ирек Ялалов, общая площадь благоустройства придомовых территорий составит 168 тысяч квадратных метров. В основном будут проведены работы по асфальтировке. Также планируется установить более 150 фонарей и 30 элементов благоустройства, в том числе 6 детских площадок на резиновой основе и 13 - на песочной. Помимо этого будут установлены десять турниковых комплексов и одна хоккейная коробка во дворе дома по ул. Рыльского 6/1.
В рамках программы также будет проведено комплексное благоустройство парка «Кашкадан».
Ирек Ялалов подчеркнул, что принятая программа впервые была принята по итогам общественного обсуждения. Он также дал поручение в дальнейшем обсуждать с населением все программы, связанные с благоустройством, формированием городской среды, ЖКХ и социальной сферы.
- Без учета мнения населения ни одна муниципальная программа приниматься не будет, - заявил он. -Обязательно самое широкое общественное обсуждения. И не только традиционным способом, но в том числе в социальных сетях. Традиционные методы, когда вы собрали в школьном зале определенную часть населения, это не является современной формой работы. Это одна из форм, которая дополняет нашу работу.