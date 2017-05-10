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Posted 10 мая 2017, 05:07

Published 10 мая 2017, 05:07

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе муниципальные программы обсудят в социальных сетях

10 мая 2017, 05:07
В Уфе утверждена муниципальная программа благоустройства на этот год. Она принималась по итогам общественного обсуждения, по итогам рассмотрения заявок граждан в нее вошел 81 двор. Ирек Ялалов дал поручение в дальнейшем проводить аналогичное обсуждение каждой программы.

Как сообщил сегодня на утренней оперативке мэр города Ирек Ялалов, общая площадь благоустройства придомовых территорий составит 168 тысяч квадратных метров. В основном будут проведены работы по асфальтировке. Также планируется установить более 150 фонарей и 30 элементов благоустройства, в том числе 6 детских площадок на резиновой основе и 13 - на песочной. Помимо этого будут установлены десять турниковых комплексов и одна хоккейная коробка во дворе дома по ул. Рыльского 6/1.

В рамках программы также будет проведено комплексное благоустройство парка «Кашкадан».

Ирек Ялалов подчеркнул, что принятая программа впервые была принята по итогам общественного обсуждения. Он также дал поручение в дальнейшем обсуждать с населением все программы, связанные с благоустройством, формированием городской среды, ЖКХ и социальной сферы.

- Без учета мнения населения ни одна муниципальная программа приниматься не будет, - заявил он. -Обязательно самое широкое общественное обсуждения. И не только традиционным способом, но в том числе в социальных сетях. Традиционные методы, когда вы собрали в школьном зале определенную часть населения, это не является современной формой работы. Это одна из форм, которая дополняет нашу работу.

#Наталья Кузнецова#Город#Новости#Уфа#Благоустройство#Ирек Ялалов
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