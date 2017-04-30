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Что делать, если вы обнаружили на себе клеща?

30 апреля 2017, 10:18
Фото: pixabay.com
Уфимцев ожидают долгие майские праздники, которые, как правило, не обходятся без поездок на природу. Вместе с сезоном шашлыков открывается и сезон клещей.

1. Что делать если укусил клещ?

Если вас укусил клещ, то его нужно обязательно отдать на исследование. Проверка его на инфекции осуществляется в филиалах "Центра гигиены и эпидемиологии в РБ".

В Уфе "Центр гигиены и эпидемиологии" находится по адресу Шафиева, 7.

Телефон: 8(347) 287-85-23, 8(927) 236-32-61.

2. Сколько стоят анализы?

Стоимость анализов зависит от метода исследования:

- метод ИФА на зараженность вирусом клещевого энцефалита и сыворотки больного на боррелиоз (1 показатель) – 295 рублей;

- метод ПЦР на зараженность боррелиозом – 413 рублей;

- метод ПЦР на четыре инфекции одновременно: клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз – 1 062 рубля;

- метод ПЦР на зараженность возбудителями клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза – 2 338 рублей.

3. Если клещ оказался больным?

При положительном результате необходимо прийти в травмпункт по месту жительства. Пациенту делают бесплатный укол иммуноглобулина.

Если клещ был потерян, то необходимо сдать кровь на анализ.

4. Как снять клеща?

Лучше доверить эту процедуру медику. Но можно снять паразита и самостоятельно.

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Захватывать клеща необходимо пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату. Держать необходимо строго перпендикулярно поверхности укуса. Тело паразита поворачивать вокруг оси и удалить из кожи.

После место укуса необходимо продезинфицировать 70% спиртом, одеколоном или йодом. Руки помыть с мылом.

#Карточки#Клещи#Кристина Дейнеко
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