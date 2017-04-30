Что делать, если вы обнаружили на себе клеща?

Если вас укусил клещ, то его нужно обязательно отдать на исследование. Проверка его на инфекции осуществляется в филиалах "Центра гигиены и эпидемиологии в РБ".
В Уфе "Центр гигиены и эпидемиологии" находится по адресу Шафиева, 7.
Телефон: 8(347) 287-85-23, 8(927) 236-32-61.
Стоимость анализов зависит от метода исследования:
- метод ИФА на зараженность вирусом клещевого энцефалита и сыворотки больного на боррелиоз (1 показатель) – 295 рублей;
- метод ПЦР на зараженность боррелиозом – 413 рублей;
- метод ПЦР на четыре инфекции одновременно: клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз – 1 062 рубля;
- метод ПЦР на зараженность возбудителями клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза – 2 338 рублей.
При положительном результате необходимо прийти в травмпункт по месту жительства. Пациенту делают бесплатный укол иммуноглобулина.
Если клещ был потерян, то необходимо сдать кровь на анализ.
Лучше доверить эту процедуру медику. Но можно снять паразита и самостоятельно.
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Захватывать клеща необходимо пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату. Держать необходимо строго перпендикулярно поверхности укуса. Тело паразита поворачивать вокруг оси и удалить из кожи.
После место укуса необходимо продезинфицировать 70% спиртом, одеколоном или йодом. Руки помыть с мылом.