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Posted 27 апреля 2017, 05:24

Published 27 апреля 2017, 05:24

Modified 17 октября 2022, 18:57

Updated 17 октября 2022, 18:57

Опубликованы данные о состоянии уровней рек в Башкирии

27 апреля 2017, 05:24
Сюжет
Весна в Башкирии
Вода продолжат прибывать.

Весна в Башкирии с каждым днем все больше вступает в свои права. Температура воздуха уже достигает +18, что приводит к активному таянию снега, поэтому отдельные районы республики подтапливает.

Башгидромет опубликовал данные о состоянии уровня рек в республике.

Уровень реки Белой в районе Монумента Дружбы составляет 618 см, прибавив за сутки 15 см. До выхода на пойму осталось 42 см.

Вода в реке Уфе в районе микрорайона Шакша за сутки прибавила 7 см, достигнув уровня 584 см. На пойму вода выйдет при уровне 830 см.

Вода в реке Дема в деревне Бочкарева достигла уровня 482 см. За сутки воды стало больше на 9 см. Выход на пойму будет зафиксирован при отметке 520 см.

Как сообщает Башгидромет, вода в реке Белой в Стерлитамаке продолжает убывать. За сутки ее стало меньше на 65 см – ее уровень составляет 427 см.

При этом, как сообщает МЧС по РБ, в других реках Стерлитамака вода продолжает прибывать.

Так, Ашкадар вырос на 12 см и достиг уровня в 1,5 м. Стерля прибавила 2 см — 3,21 м.

МЧС предупредило жителей города и района, что в ближайшие дни в связи с увеличением сброса вод Юмагузинского и Нугушского водохранилищ следует ограничить посещение садовых участков, расположенных вблизи рек, в низинах и поймах.

За сутки в Стерлитамаке подтопило 15 придомовых территорий.

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