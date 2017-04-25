Мэр Уфы Ирек Ялалов подписал приказ о назначении нового заместителя

На место заместителя главы администрации Уфы Искандера Сираева, который уходит работать в Уфимский многопрофильный колледж, назначен Рустэм Газизов. Ранее он работал в администрации Калининского района Уфы и главы региона. О назначении своего нового заместителя Ирек Ялалов сообщил сегодня на утренней оперативке в мэрии.
Искандеру Сираеву, который сегодня присутствовал на совещании в последний раз, он вручил почетную медаль и памятный подарок.
- Это был незаменимый опыт, - сказал Сираев после церемонии награждения. - Я считаю, я стал хорошим управленцем. Спасибо вам большое за науку, за сотрудничество.
Сообщая о назначении Газизова, Ялалов подчеркнул, что ждет от него нового подхода в работе.
- Человек молодой, творческий, - сказал он о Газизове. - Надеюсь на новый подход в той отрасли, которую он будет курировать.