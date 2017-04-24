Учалинский «Горняк» завоевал Кубок регионов

Попытки переиграть «горняков» не принесли успеха пензенцам, тем более, что времени для этого оставалось всё меньше и меньше. Невероятные попытки «дизелистов» пробраться сквозь строй защиты «Горняка» преграждались молниеносно, лишь единожды соперник смог реализовать свои намерения. Колмыков на 48 минуте с удобной позиции поразил цель 5:2.