Учалинский «Горняк» завоевал Кубок регионов

В стартовом отрезке времени доминировали подопечные Сергея Могильникова, они за три минуты матча забросили две шайбы.
Плодотворным получился второй период, выгодный момент реализовал Трухачёв. Тут же пензенский соперник нашел лазейку в обороне «Горняков», и первая шайба залетела в ворота хозяев льда. При счёте 3:1, «слово» берёт Эмиль Кадырметов, не упустив шанса на 34 минуте.
Прежде корректная игра сменилась чередой удалений, это создавало напряженные моменты. После того как на табло появилась не утешающие цифры 4:1, последовала замена голкипера «Дизелиста».
К этой встрече с вратарём в течении всего матча готовился Пищальников. Поединок «тет-а-тет» закончился пятой заброшенной шайбой. Пятая шайба в ворота «Дизелиста» всё больше отдаляла гостей от победного плана.
Попытки переиграть «горняков» не принесли успеха пензенцам, тем более, что времени для этого оставалось всё меньше и меньше. Невероятные попытки «дизелистов» пробраться сквозь строй защиты «Горняка» преграждались молниеносно, лишь единожды соперник смог реализовать свои намерения. Колмыков на 48 минуте с удобной позиции поразил цель 5:2.
Такой результат устраивал «горняков», но не удовлетворял пензенцев, поэтому борьба двух команд продолжалась до финальной сирены. «Горняк» пробрался сквозь тернии к победе, и стал очередным чемпионом Кубка Регионов, за что был щедро поощрён аплодисментами и овациями учалинских болельщиков.
Главный приз Национальной Молодежной хоккейной лиги завоевал учалинский ХК "Горняк", с чем мы и поздравляем этот клуб.