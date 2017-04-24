mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Учалинский «Горняк» завоевал Кубок регионов

24 апреля 2017, 10:10
Учалинский «Горняк» в решающем матче 23 апреля с пензенским «Дизелистом» показал свой волевой характер, доведя игру до победного результата.

В стартовом отрезке времени доминировали подопечные Сергея Могильникова, они за три минуты матча забросили две шайбы.

Плодотворным получился второй период, выгодный момент реализовал Трухачёв. Тут же пензенский соперник нашел лазейку в обороне «Горняков», и первая шайба залетела в ворота хозяев льда. При счёте 3:1, «слово» берёт Эмиль Кадырметов, не упустив шанса на 34 минуте.

Прежде корректная игра сменилась чередой удалений, это создавало напряженные моменты. После того как на табло появилась не утешающие цифры 4:1, последовала замена голкипера «Дизелиста».

К этой встрече с вратарём в течении всего матча готовился Пищальников. Поединок «тет-а-тет» закончился пятой заброшенной шайбой. Пятая шайба в ворота «Дизелиста» всё больше отдаляла гостей от победного плана.

Попытки переиграть «горняков» не принесли успеха пензенцам, тем более, что времени для этого оставалось всё меньше и меньше. Невероятные попытки «дизелистов» пробраться сквозь строй защиты «Горняка» преграждались молниеносно, лишь единожды соперник смог реализовать свои намерения. Колмыков на 48 минуте с удобной позиции поразил цель 5:2.

Такой результат устраивал «горняков», но не удовлетворял пензенцев, поэтому борьба двух команд продолжалась до финальной сирены. «Горняк» пробрался сквозь тернии к победе, и стал очередным чемпионом Кубка Регионов, за что был щедро поощрён аплодисментами и овациями учалинских болельщиков.

Главный приз Национальной Молодежной хоккейной лиги завоевал учалинский ХК "Горняк", с чем мы и поздравляем этот клуб.

Материалы по теме
Учалинский «Горняк» принял участие в «Манекен челлендж»Учалинский «Горняк» вышел в финал МХЛ конференции «Восток»
#Новости#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48