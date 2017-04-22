Павел Аликин: Не заслужили такого счета по игре

- Не думаю, что невезение. Нам не первый мяч у нас из-за штрафной забивают ударом с 20-ти метров. Если бы один - два раза, но нам уже, по-моему, три гола таких «прилетело». Где-то сами недорабатываем. Каждый на своей позиции должен сделать выводы, я думаю, наладится.