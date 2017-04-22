Павел Аликин: Не заслужили такого счета по игре

- Все расстроены, - сказал Павел Аликин сразу после матча. - Могла игра сложиться по-другому, забей мы первыми. А так ЦСКА открыл счёт, нам надо было атаковать, идти вперед и на контратаке в конце уже пропустили. Да, конечно все расстроены. По игре, думаю, такого счёта не заслужили. Могли сыграть намного лучше.
- Можно ли говорить о невезении, либо это просто какая-то недоработка?
- Не думаю, что невезение. Нам не первый мяч у нас из-за штрафной забивают ударом с 20-ти метров. Если бы один - два раза, но нам уже, по-моему, три гола таких «прилетело». Где-то сами недорабатываем. Каждый на своей позиции должен сделать выводы, я думаю, наладится.
- Здесь больше защита виновата или вратарь?
- Тут комплекс ошибок, обороняется вся команда, атакует вся команда. Поэтому тут чья-то ошибка индивидуальная - больше командная.
- Уже, как говорите, не первый мяч, пропущенный из-за штрафной. Наверняка Сергей Богданович Семак обращал на это внимание…
- Конечно, уделяли внимание этому, но пока не получается это исправить. Будем над этим ещё работать, и всё будет хорошо.
- Сегодня вышла обновленная тройка центральных защитников, насколько удалось сыграться с Пауревичем, насколько было комфортно с ним играть?
- Иван уже играл центрального защитника, имеет опыт. Первые минуты взаимопонимание чуть-чуть наладили, в принципе игралось нормально.
- Следующий соперник – «Ростов», как можете охарактеризовать эту команду?
- Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, ищет впереди на контратаки больше длинными передачами, поэтому игра будет тяжелая, я думаю, кто первый забьёт, тому будет проще. Игра будет строиться исходя из этого.
- А есть шанс, что кто-нибудь забьёт?
- Конечно, забьют.
- Кто следующий пенальтист?
- Не знаю, может Беленов. (улыбается)