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Павел Аликин: Не заслужили такого счета по игре

22 апреля 2017, 13:16
Капитан ФК «Уфа» Павел Аликин разобрал игру соперника и назвал причины поражения от действующего чемпиона страны московского ЦСКА (0:2)

- Все расстроены, - сказал Павел Аликин сразу после матча. - Могла игра сложиться по-другому, забей мы первыми. А так ЦСКА открыл счёт, нам надо было атаковать, идти вперед и на контратаке в конце уже пропустили. Да, конечно все расстроены. По игре, думаю, такого счёта не заслужили. Могли сыграть намного лучше.

- Можно ли говорить о невезении, либо это просто какая-то недоработка?

- Не думаю, что невезение. Нам не первый мяч у нас из-за штрафной забивают ударом с 20-ти метров. Если бы один - два раза, но нам уже, по-моему, три гола таких «прилетело». Где-то сами недорабатываем. Каждый на своей позиции должен сделать выводы, я думаю, наладится.

- Здесь больше защита виновата или вратарь?

- Тут комплекс ошибок, обороняется вся команда, атакует вся команда. Поэтому тут чья-то ошибка индивидуальная - больше командная.

- Уже, как говорите, не первый мяч, пропущенный из-за штрафной. Наверняка Сергей Богданович Семак обращал на это внимание…

- Конечно, уделяли внимание этому, но пока не получается это исправить. Будем над этим ещё работать, и всё будет хорошо.

- Сегодня вышла обновленная тройка центральных защитников, насколько удалось сыграться с Пауревичем, насколько было комфортно с ним играть?

- Иван уже играл центрального защитника, имеет опыт. Первые минуты взаимопонимание чуть-чуть наладили, в принципе игралось нормально.

- Следующий соперник – «Ростов», как можете охарактеризовать эту команду?

- Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, ищет впереди на контратаки больше длинными передачами, поэтому игра будет тяжелая, я думаю, кто первый забьёт, тому будет проще. Игра будет строиться исходя из этого.

- А есть шанс, что кто-нибудь забьёт?

- Конечно, забьют.

- Кто следующий пенальтист?

- Не знаю, может Беленов. (улыбается)

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