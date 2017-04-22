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Мэрия Уфы: В детском саду № 248 проводится проверка

22 апреля 2017, 14:39
Сегодня родители детей, которые ходят в этот детский сад, сообщили о массовом отравлении малышей.

В администрации Уфы прокомментировали ситуацию, которая случилась в уфимском детском саду № 248. Сегодня родители детей, которые ходят в этот детский сад, сообщили, что отравились более 11 детей.

- Сейчас в детском саду проводится проверка. Уже сняты суточные пробы, проведена совместная проверка с комиссией МАУ «Центр детского диетического питания». Все дети находятся в удовлетворительном состоянии. О том, что стало причиной недомогания детей, можно будет узнать только после получения результатов анализа. Не исключается вероятность ротавирусной инфекции, - следует из сообщения пресс-службы мэрии Уфы.

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#Новости#Отравление#Уфа#Детский сад#Ольга Корзик#Город
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