Мэрия Уфы: В детском саду № 248 проводится проверка

- Сейчас в детском саду проводится проверка. Уже сняты суточные пробы, проведена совместная проверка с комиссией МАУ «Центр детского диетического питания». Все дети находятся в удовлетворительном состоянии. О том, что стало причиной недомогания детей, можно будет узнать только после получения результатов анализа. Не исключается вероятность ротавирусной инфекции, - следует из сообщения пресс-службы мэрии Уфы.