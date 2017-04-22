Иван Пауревич: Показали хорошую игру, но проиграли

- Первый тайм нам очень сложно было, - сказал в своем послематчевом комментарии Иван Пауревич. - Они прессинговали, мы прессинговали. Было один – два момента у них, у нас – один. Но ничего страшного. Второй тайм хорошо начали, как мы, так и они. Пенальти не забил. Я думаю, что если бы удалось забить, то был бы другой исход встречи. Показали хорошую игру, но проиграли.