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Иван Пауревич: Показали хорошую игру, но проиграли

22 апреля 2017, 13:45
Универсальный игрок ФК «Уфа», сыгравший матч с ЦСКА (0:2) на позиции центрального защитника, ответил на вопросы корреспондента.

- Первый тайм нам очень сложно было, - сказал в своем послематчевом комментарии Иван Пауревич. - Они прессинговали, мы прессинговали. Было один – два момента у них, у нас – один. Но ничего страшного. Второй тайм хорошо начали, как мы, так и они. Пенальти не забил. Я думаю, что если бы удалось забить, то был бы другой исход встречи. Показали хорошую игру, но проиграли.

- Незабитый пенальти, в чём причина? Сразу знали, куда бить?

- Сразу хотел бить в эту сторону. Но вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прочитал мой замысел, сразу видно опыт.

- Тренер поставил, либо своё желание пробить было?

- Иногда тренерская установка, иногда сами решаем. Я не забил - это футбол.

- Иван, сегодня играл центрального защитника, необычная роль, хотели соперника запутать?

- Это вопрос тренеру, я не знаю. Комфортно ли мне было? Сначала первые 15 минут разбирался, потом уже стало лучше.

- Можно ли сказать, что «Уфе» сегодня не повезло?

- Да, это два раза как мы здесь проиграли, сегодня был третий. 60-70 минут в матче хорошо играем, у нас есть моменты – мы не забиваем. А они играют на опыте и забивают.

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