Азамат Засеев: Пенальти натренировать невозможно. Это чисто психология

- Была очень эмоциональная игра, - высказался Азамат Засеев сразу после матча. - На самом деле, хотели сегодня победить, не в ничью сыграть, не проиграть, а именно победить, играли именно на победу. Были моменты, не реализовали свои моменты, во втором тайме пропустили мяч – побежали отыгрываться, пропустили уже контратаку и опять пропустили. Хотели порадовать болельщиков, которым хочу сказать большое спасибо, что пришли, поддержали нас. На протяжении всей игры мы чувствовали их поддержку, но чего-то не хватило сегодня. Чего-то – это гола. И пенальти, и моменты хорошие были, но вот так вот получилось сегодня.