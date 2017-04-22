Азамат Засеев: Пенальти натренировать невозможно. Это чисто психология

- Была очень эмоциональная игра, - высказался Азамат Засеев сразу после матча. - На самом деле, хотели сегодня победить, не в ничью сыграть, не проиграть, а именно победить, играли именно на победу. Были моменты, не реализовали свои моменты, во втором тайме пропустили мяч – побежали отыгрываться, пропустили уже контратаку и опять пропустили. Хотели порадовать болельщиков, которым хочу сказать большое спасибо, что пришли, поддержали нас. На протяжении всей игры мы чувствовали их поддержку, но чего-то не хватило сегодня. Чего-то – это гола. И пенальти, и моменты хорошие были, но вот так вот получилось сегодня.
- Во втором матче Уфа не забивает с пенальти, злой рок, сглазили, что это?
- Даже не знаю. Пенальти натренировать невозможно. Это чисто психология. У нас штатный пенальтист был Слай, сейчас не играет. Сейчас Фатай, в предыдущей игре не забил, сегодня прибежал Пауревич, взял на себя инициативу. Тоже не забил, что же здесь поделаешь. У нас были и без пенальти моменты, которые нужно было забивать.
- Как можешь прокомментировать эпизод в начале матча между Акинфеевым и Фатаем?
- Там такой динамичный момент был. Мне кажется, что там не красная карточка, а желтая карточка вполне правильное решение. Потому что там уже догоняли защитники. Я даже не удивился данному решению (желтой карточке - прим.).