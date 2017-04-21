В мэрии Уфы считают, что достойно завершили этот отопительный сезон

- В целом, вы, наверно, наблюдали и следили за теми авариями, которые происходили на наших сетях. Хочу сказать, что ни один из инцидентов или тех отключений, которые были, не привели по критериям ни к одной из чрезвычайных ситуаций. Были инциденты с кратковременным отключением. Были отключения резонансные, например, трубопровод холодной воды или по котельной МУП УИС. Тем не менее, благодаря слаженной работе наших коммунальных служб, подготовленности персонала, тех регламентных работ, которые были проведены в этот период, мы, в принципе, достойно, завершили год. Наше население не почувствовало вот эти инцидентов, - сказал он.